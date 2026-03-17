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Los concejales Roció Sánchez Llamas y José Luis Sánchez Llamas supervisan las obras en la red. IDEAL

Renuevan la mejora de la red de abastecimiento de calles de Roquetas

Los trabajos permitirán sustituir conducciones obsoletas en Boliche, San Mateo, Gloria y San Lucas para reducir las averías

J. C.

Roquetas de Mar

Martes, 17 de marzo 2026, 14:04

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El Ayuntamiento de Roquetas de Mar inició la ejecución de dos actuaciones para la renovación de la red de abastecimiento en distintas calles del municipio, ... con el objetivo de modernizar infraestructuras hidráulicas que presentan un elevado índice de averías y mejorar la calidad del servicio que se presta a los vecinos.

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Renuevan la mejora de la red de abastecimiento de calles de Roquetas