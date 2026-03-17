Renuevan la mejora de la red de abastecimiento de calles de Roquetas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar inició la ejecución de dos actuaciones para la renovación de la red de abastecimiento en distintas calles del municipio, ... con el objetivo de modernizar infraestructuras hidráulicas que presentan un elevado índice de averías y mejorar la calidad del servicio que se presta a los vecinos.

La edil de Presidencia, Rocío Sánchez Llamas, subrayó la importancia de estas actuaciones para continuar con el plan de modernización de las infraestructuras municipales.

«Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por la renovación progresiva de todas aquellas redes que se encuentran obsoletas o presentan un alto índice de averías. Nuestro objetivo es modernizar las infraestructuras hidráulicas del municipio para garantizar la mejora continua de los servicios públicos y asegurar el abastecimiento y suministro de agua en condiciones óptimas para todos los vecinos», señaló.

Red más eficiente

Estos trabajos, que se llevarán a cabo a través de Hidralia Gestión Integral de Aguas de Andalucía S.A., empresa concesionaria del Servicio Municipal de Abastecimiento y Saneamiento, permitirán anticiparse a posibles incidencias, reducir averías y minimizar las molestias derivadas de cortes imprevistos, contribuyendo a una red más eficiente, segura y adaptada a las necesidades actuales del municipio.

Además, posteriormente se asfaltará el ancho completo de la calzada en estas vías para garantizar un estado óptimo de las mismas. Asimismo, en concreto, se dio luz verde a la renovación en las calles Boliche, San Mateo y Gloria (cruce con Juan Sebastián Elcano).

En concreto, los trabajos se centrarán en la instalación de un nuevo tramo de colector de 205 metros en fundición dúctil de 100 milímetros de diámetro, la renovación de 30 acometidas domiciliarias de 32 milímetros, la ejecución de 2 pozos para la colocación de válvulas de corte de 100 milímetros y una conexión a la red municipal. La inversión prevista para esta actuación asciende a 35.596,01 euros (IVA no incluido).

Por otro lado, se aprobó una segunda actuación en las calles San Lucas y Gloria en el cruce con Avenida de Roquetas donde se ha detectado un alto índice de incidencias y quejas vecinales derivadas de averías en la red. Las obras previstas incluyen: La sustitución del tramo actual por 222 metros de tubería de fundición dúctil de 100 milímetros de diámetro, la renovación de 26 acometidas domiciliarias de 32 milímetros y la construcción de 5 pozos para la instalación de válvulas de corte de 100 milímetros.

El presupuesto de esta actuación asciende a 37.929,39 euros (IVA no incluido), también con cargo a la dotación económica del ejercicio 2026.