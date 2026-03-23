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Uno de las actividades de la pasada edición en el municipio. IDEAL

Regresa el YogaSur Fest bajo el lema 'Arena, Yoga y Sal'

En la edición anterior más de 100 personas tuvieron la oportunidad de disfrutar de una jornada de convivencia

J. Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 23 de marzo 2026, 00:12

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Bajo el lema «Arena, Yoga y Sal» Roquetas de Mar acogerá el próximo sábado 25 de abril una nueva edición del YogaSur Fest. Se trata ... de un evento pionero que se celebra por segundo año consecutivo en la sede de la Asociación Art-Pocico (Aguadulce).

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Regresa el YogaSur Fest bajo el lema &#039;Arena, Yoga y Sal&#039;