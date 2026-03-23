Regresa el YogaSur Fest bajo el lema 'Arena, Yoga y Sal'

Bajo el lema «Arena, Yoga y Sal» Roquetas de Mar acogerá el próximo sábado 25 de abril una nueva edición del YogaSur Fest. Se trata ... de un evento pionero que se celebra por segundo año consecutivo en la sede de la Asociación Art-Pocico (Aguadulce).

Los organizadores de este festival, Andrea Fernández Arqueros, Joaquín Díez Peralta y José Miguel González Segura , han explicado que YogaSur Fest es un evento pionero en la provincia centrado en el bienestar y que permite «disfrutar de una jornada de convivencia y ocio a tráves de la práctica de yoga, la meditación, música, baile, charlas y otras disciplinas innovadoras».

Además, señalan que en la edicion anterior se superaron las expectivas de participación con cerca de 120 personas entre asistentes y colaboradores. «Animamos a los aficionados del yoga a que participen en esta segunda edición así como a todas aquellas personas que quieran pasar un buen día practicando un gran número de actividades en un entorno único, también es un buen plan para las familias ya que se han organizado actividades para todas las edades».

Los organizadores del YogaSur Festival destacan que esta iniciativa no sólo se limita al yoga, sino que se convierte en un espacio inclusivo de encuentro y de convivencia destinado a un público de todas las edades y niveles de experiencia.

Arena, Yoga y Sal

YogaSur Fest se celebra un año más en la Asociación Art-Pocico, ofreciendo a los asistentes un entorno único a pie de playa en Aguadulce por lo que «supone una oportunidad única para conectar con el mar haciendo surf, kayak o jugar al voley playa entre otros «.

Los asistentes también podrán degustar un desayuno-tentempié saludable y paella vegana. La cena no está incluida, aunque está previsto la preparación de una barbacoa para quien se apunte. Respecto a las entradas, pronto estarán disponibles para su compra con antelación.

Para más detalles, se puede consultar la cuenta oficial de Instagram del Yoga Sur Fest @yogasurfest