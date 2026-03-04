Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Los regantes plantean una nueva desaladora en la zona oriental de Poniente

Vícar ·

El alcalde del municipio, Antonio Bonilla, reúne en Vícar a los regantes para analizar esta y otras alternativas y poner en valor el papel de los regantes en el desarrollo del sector

J. C.

Vícar

Miércoles, 4 de marzo 2026, 20:27

Por iniciativa del alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, todas las comunidades de regantes del municipio de Vícar mantuvieron este martes un encuentro para analizar la ... situación general de tras las últimas tormentas que ha azotado la comarca, el estado de la desaladora del Poniente y las aguas alternativas.

