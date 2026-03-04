Los regantes plantean una nueva desaladora en la zona oriental de Poniente

Por iniciativa del alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, todas las comunidades de regantes del municipio de Vícar mantuvieron este martes un encuentro para analizar la ... situación general de tras las últimas tormentas que ha azotado la comarca, el estado de la desaladora del Poniente y las aguas alternativas.

Durante este encuentro se ha analizado con detalle la situación actual en materia hídrica en la comarca del Poniente y las necesidades de cara al futuro para la recuperación de los acuíferos y garantizar el suministro para regadíos. En este sentido, se ha puesto sobre la mesa la importancia de la ampliación de la actual desaladora y la puesta en marcha de una nueva con la que dar servicio a las explotaciones agrícolas de la zona más oriental de la comarca, lo que permitiría un aporte adicional que se estima en unos 40 hectómetros cúbicos.

Asimismo, el alcalde vicario ha explicado que «tenemos que ser solidarios en la gestión del agua y, sin duda, ante una propuesta como ésta el Ayuntamiento de Vícar va a estar en primera fila y de la mano de todos vosotros, porque un proyecto así solo será posible si actuamos desde la unidad».

El alcalde ha remarcado que «la participación en la gestión y la transparencia será la que permita que todo funcione desde el compromiso en común de todos, porque en ello nos va a todos». Las comunidades de regantes de Vícar «han demostrado ser la cabeza motor del sector económico agrario de nuestra tierra y desde que soy alcalde siempre he estado al lado de ellos, creyendo y apoyándolos porque la gestión del agua es vital para todos».

Ademñas, Bonilla ha reiterado su compromiso de estar a disposición de los comuneros y del sector agrícola, porque «es importante que afrontemos juntos los nuevos retos, cuidando el relevo generacional y sabiendo en todo momento de dónde venimos y quiénes somos», concluyó.

La reunión tuvo lugar este martes en la Casa de la Juventud de Vícar, y a ella asistieron los responsables de Sol y Arena, José Antonio Gutiérrez; de Feral, José Antonio Maldonado; del Pozo La Maleza, Eugenio Bonilla; del Pozo Casablanca, Fernando Díaz; del Aceitero, Francisco Rubio; del Vizconde, Óscar Cervilla; del Pozo Monteplant, José Enrique Pérez; San Manuel, Dionisio Viñolo, San José, José Romera; Pozo Villalobos, Miguel García Cervilla; Pozo Haza Barón, Juan López Romera; Haza de La Mar, Francisco Rodríguez Pérez; y Pozo San Luciano, Juan Rodríguez Luque.