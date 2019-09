Cs reclama una nueva depuradora e IU-TD-EQ lleva el vídeo de los supuestos vertidos a la Fiscalía La formación naranja cree que la depuradora asume una carga muy superior a la prevista, mientras que IU cree que el problema está en el mal estado de los emisarios submarinos JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Domingo, 1 septiembre 2019, 12:04

Tras una semana en la que supuestos vertidos fecales en las playas han generado una enorme polémica, los grupos municipales de Ciudadanos e Izquierda Unida-Tú Decides-Equo, han reaccionado con dos iniciativas dadas a conocer esta semana.

El primero en hacerlo fue Ciudadanos, este pasado jueves, que anunció la presentación de una moción para reclamar la construcción de una nueva depuradora en la localidad que, además de tratar aguas residuales o fecales acabe con los malos olores con los que vienen conviviendo los vecinos que viven en las inmediaciones de la actual planta de tratamiento.

El portavoz de Cs en Roquetas, Pepe Montoya, aseguró que la nueva instalación «evitaría los vertidos puntuales que se producen de un tiempo a esta parte en distintos puntos del municipio» y recordó que la actual EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) lleva funcionando más de dos décadas, y fue pensada para una población de 194.400 habitantes equivalentes. «La actual depuradora presta servicio, además de a Roquetas, a Vícar, La Mojonera y San Agustín; según el INE, solo en Roquetas hay censados 94.925 habitantes, una cifra que llega a duplicarse en la época estival, con lo que hay épocas del año en las que la EDAR no da abasto», declaró Montoya.

Así las cosas, desde Ciudadanos apuntaron que, si bien el Ayuntamiento no tiene atribuida una competencia específica en este terreno, «eso no significa que no pueda y deba implicarse en la búsqueda de soluciones», motivo por el que el partido naranja ha instado al equipo de Gobierno roquetero a dirigirse a la Administración competente para «que la construcción de una nueva depuradora sea una realidad cuanto antes».

Por todo lo anterior, la moción registrada por Pepe Montoya propone que el Ayuntamiento construya la depuradora para que, una vez finalizada, se solicite el pago de la misma al Gobierno central. Además, se insta a la Administración competente a realizar «cuantas acciones sean pertinentes para averiguar el origen de los malos olores que se vienen produciendo, sobre todo, por la zona de Las Salinas».

Fiscalía

Por su parte, IU-TD-Eq anunció el viernes que ha trasladado a la Fiscalía la reciente denuncia pública de un grupo de vecinos buzos respecto a la continuidad de vertidos a través de un emisario submarino en la costa de Roquetas de Mar.

La coalición de izquierdas recordó que el vídeo publicado en la página de Facebook 'Almería Postureo' se une a un caso similar registrado en 2016 en La Ventilla, denunciado por SOS Aguadulce y «a las múltiples quejas que nos llegan cada verano de vecinos y turistas por malos olores en las aguas de baño», dijo Juan Pablo Yakubiuk, portavoz del grupo municipal.

Para Yakubiuk «la situación es desesperante: llevamos años denunciando esta nefasta gestión del ciclo integral del agua por parte del PP (ahora con Vox), sin que se produzca una solución definitiva. Está en juego la salud de las personas y el cuidado de un medio natural tan sensible como es nuestra costa, pero también la imagen de nuestro municipio».

La coalición recordó, igualmente, que desde 2011, también a través de una denuncia de IU, los problemas de vertidos al medio marino en Roquetas se investigan en los juzgados de Roquetas. El caso de la rambla de Pastor se unió hace tres años el mencionado de La Ventilla y a falta de conocer la postura del Fiscal esta vez, es posible que el nuevo vídeo se sume al expediente que investiga el juzgado número 1 desde hace casi una década, sin que se sepan sus avances hasta el momento.

«Hoy, conforme a nuestra obligación como concejales, pero también como ciudadanos, ponemos en conocimiento de la Justicia las nuevas pruebas de que en Roquetas no se sigue gestionando adecuadamente las aguas residuales», apuntó Yakubiuk. El edil consideró que «el problema no está en principio en la depuradora, sino en el mal estado de los emisarios submarinos, además de la falta de puesta de funcionamiento del tratamiento terciario». En su opinión «la falta de difusores en la salida de los emisarios, y en algún caso su salida más cerca de la costa, imposibilita la correcta disolución de los vertidos de tratamiento secundario lo que originaría los problemas de malos olores y contaminación. Lo más preocupante es que todo esto podría evitarse poniendo en funcionamiento el sistema de tratamiento terciario con el que cuenta la EDAR desde hace más de diez años».

Por último, IU-TD-EQ calificó de «delirantes» las explicaciones dadas por Gabriel Amat negando los vertidoss. Unas declaraciones que «rayan la tomadura de pelo» a los vecinos, y lamentó que las primeras reacciones del equipo de Gobierno, en voz de su segundo teniente de alcalde, Francisco Gutiérrez, anunciando una investigación por estos hechos, «hayan caído en saco roto por las declaraciones posteriores y ridículas dadas por el alcalde».