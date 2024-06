Javier Cortés Roquetas de Mar Sábado, 29 de junio 2024, 23:15 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

José Manuel Navarro Ojeda (Almería, 1963) es el jefe de protocolo de Roquetas de Mar. El almeriense es toda una institución en la localidad roquetera que cuenta con una dilatada formación, y a la vez desprende mucho conocimiento. En la actualidad se encarga de ser el jefe de protocolo de la ciudad roquetera y de pertenecer a la a la junta directiva de la asociación española de protocolo. Cuenta en su haber con el grado en Derecho (2017), con varios másteres relacionados tanto con Protocolo y con Derecho, ha sido docente, ha oficiado más de 2.000 misas civiles, premiado por una labor investigadora, creó la Agrupación de Protección Civil, concejal de Educación, Cultura, Salud y Consumo y en la actualidad se sigue formando realizando dos doctorados, uno en Humanidades y otro en Ciencias Económicas, Empresariales y Derecho.

–¿De qué se encarga un jefe de protocolo en Roquetas de Mar?

–Un jefe de protocolo se encarga de todas las actividades que tiene el ayuntamiento, tanto dentro de como fuera de él. Por ejemplo, cuando una concejalía organiza un acto, se le presta el asesoramiento. Otra de las funciones es organizar las actividades y contactar con las instituciones necesarias y preparar todo lo que sea necesario para el buen desarrollo de los actos que tenga que ver con el alcalde. Además, nos encargamos de las bodas civiles y de aquellos aspectos institucionales que tienen que ver también con las relaciones exteriores del ayuntamiento como con los consulados.

–Su labor también tiene que ver con las fiestas de las distintas barriadas. ¿De qué se encarga?

–Normalmente las distintas concejalías elaboran algunas actividades y el Ayuntamiento participa como corporación en la misa y la procesión del patrón correspondiente. Contactar con la parroquia, reservar los asientos para organizadores, comunicación con los concejales, además de colaboración y asesoramiento para actividades como la celebración del pregón, de la coronación de la reina de las fiestas son algunas de las labores de las que me encargo.

–Dentro de sus labores también se encarga de las bodas civiles. ¿Cómo están en la actualidad?

–En general, creo que han bajado. Porque hasta el 2009 que me fui del ayuntamiento, hasta ahora en la actualidad, ha habido un cambio. Antes, había fines de semana en el que tenía 7 u 8 bodas. Ahora tenemos dos o tres. Con respecto a bodas en general han subido las civiles, pero han bajado las de la Iglesia. En general, se ve poco movimiento de bodas.

–¿Tiene alguna anécdota?

–Después de 2.300 bodas celebradas hay muchas cosas que contar. Hemos tenido un novio que falleció el día de antes de la boda. Hemos tenido dos parejas que hemos casado in articulo mortis, es decir, en la UCI del hospital y luego han fallecido a continuación. Una vez un hombre que estaba en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se puso muy nervioso para la boda y se encerró en el cuarto de baño y la concejala, que era muy amiga de él, tuvo que entrar al cuarto de baño y sacarlo y decirle, ¿te casas o no te casas? También hemos tenido bodas con muchas lecturas de amigos, en barco, en la playa o a caballo, por mencionar algunas.

–Ha sido coordinador de Protocolo en la Junta de Andalucía. ¿Qué diferencias ha notado?

–Estar con el presidente de la Junta de Andalucía supone estar en un gobierno. Y el gobierno supone recibir a las instituciones del Estado, participar en actos como el 12 de octubre, el Día de las Fuerzas Armadas, recibir a embajadores, a ministros, a todos los grandísimos empresarios de este país o de otros países que vienen de visita a Andalucía, directores de todos los medios de comunicación importantes que tenemos en España, es una actividad que no tiene nada que ver con el Ayuntamiento prácticamente.

–¿Cómo fue la relación con Juan Moreno durante casi cuatro años?

–La relación con el presidente es muy buena y normal. Con el presidente apenas hablamos. Él tiene algunas pautas que tiene que seguir y nosotros toda la documentación que se le entrega con antelación suficiente. Él se la ve y se la estudia, prepara sus discursos con la gente de prensa o de su gabinete, de las cosas que tiene que hacer. Y él trata de seguir lo que nosotros le hemos ya indicado que tiene que hacer. Ya cuando se baja del coche, su primera mirada es a nosotros.

–Ha sido jefe de estudios de la Escuela de la Policía Local de Roquetas desde su fundación. ¿Cómo fue la experiencia?

–La escuela se empezó en el 2005 aproximadamente hasta el 2019, ya que los alumnos fueron directamente a la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía de la cual fui miembro del consejo rector. La experiencia fue buena. Precisamente conseguimos esa escuela policial para Roquetas por ser miembro del consejo rector por designación de la Federación Andaluza del municipio y provincia de las cuales era portavoz en la comisión de seguridad ciudadana. Fui ponente en algunos proyectos de ley importantes de Andalucía como el reglamento taurino o como la ley de puestos de Andalucía de la época, había que trabajar en esos temas, independientemente del protocolo.

–También ha sido concejal varios años en esta localidad al principio de crearse el Partido Popular. ¿Era igual que ahora?

–Entré de concejal el 26 de abril de 1990 y me ocupé de Seguridad Ciudadana, fundé Protección Civil de Roquetas, que no existía en aquel momento, y además llevaba personal en el régimen interior en el Ayuntamiento. En la siguiente legislatura, renovamos el equipo de Gobierno y me ocupé de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Transporte y Seguridad Ciudadana con Protección Civil y llevaba Educación y Cultura y Salud y Consumo.

–¿Cómo podía abarcar tanto?

–Porque estaba dedicada las 24 horas para todos estos temas, si no, no podía. En aquel momento, en el 1990, en el equipo de Gobierno del ayuntamiento de Roquetas de Mar, éramos tres concejales con dedicación y los tres teníamos que atender prácticamente todo lo que había.

–Dentro de otras labores que ha tenido, creó Protección Civil Roquetas de Mar. ¿qué cree que es necesario de Protección Civil para gente que no lo conozca?

–Lo principal es tomárselo en serio. Y lo segundo, pues prestarle un poco de atención por parte de los poderes públicos, porque nos confiamos mucho a Protección Civil y si no colaboramos entre todos, Protección Civil no puede desempeñar la mitad de las funciones que debería desempeñar precisamente porque no le estamos dando la relevancia que puede tener.

También hacen falta más técnicos. Todos los planes de protección de todo tipo hace falta ponerle más enfásis. Por ejemplo, hace poco, se ha elaborado el plan de emergencia ante la posibilidad de un maremoto en la Junta de Andalucía. Este plan abarca nuestra zona principalmente por el riesgo sísmico y falta que eso se desarrolle. Que nuestro personal esté preparado para esas situaciones, todas esas cosas son las que faltan por implementar y es muy bonito elaborar un programa y ahí está el programa.