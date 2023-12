Raúl Pomares deja la portavocía de Vox dando las gracias a sus votantes y con apoyo del Consistorio

Javier Cortés Roquetas de Mar Viernes, 15 de diciembre 2023, 10:36 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El pleno municipal de ayer dejó entre los varios puntos que se trataron, la marcha del que ha sido en este comienzo de legislatura el portavoz y concejal de Vox Roquetas de Mar, Raúl Pomares, que finalizó su etapa política y regresa a su plaza de profesor de Geografía e Historia en el IES Mediterráneo.

«El trato en los pocos meses que he estado aquí ha sido correcto, en otros casos, cordial y cercano, que sin duda, se agradece. También quiero agradecer el trabajo a los funcionarios del Ayuntamiento, me han demostrado que son unos profesionales».

Con estas palabras, el ya ex concejal se despedía del Ayuntamiento roquetero. Además, añadió que «quiero agradecer a los votantes y afiliados su confianza, especialmente a aquellos que me votaban a mí, por encima de las siglas».

Raúl reconoció que le gustó el trabajo de concejal como preparar los plenos o trabajar los expedientes, que expuso que fue una «experiencia muy positiva».

El ya ex portavoz de la formación ultraconservadora se puso emotivo. «Quiero agradecer a mi mujer, mi madre, que están ahí, porque ellas junto con mi hija son las personas que nunca me fallarán en la vida y me lo llevaré siempre en mi corazón».

Belén Pérez, de IU-Podemos, le deseó suerte en su incorporación a su nuevo trabajo. Por su parte, Pepe Montoya, portavoz de Almería Avanza rememoró tiempos en los que coincidieron desde «párvulos» hasta el instituto y que «el trabajo de concejal en la oposición es complejo, pero tu decisión es ahora mismo volver a la docencia, por lo cual no sé si hasta sentir envidia, y seguro que lo harás bien».

Asimismo, el portavoz del PSOE, Manolo García, quiso agradecer la actitud positiva en este breve espacio de tiempo por las cuestiones que afectan a Roquetas, salvando las distancias ideológicas. El teniente alcalde, José Juan Rodríguez también tuvo unas palabras de agradecimiento en nombre del Partido Popular.