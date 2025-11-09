La Rambla de San Antonio se inaugurará antes de la llegada de Navidad

«Este proyecto va a suponer una autentica transformación, un antes y un después para el futuro de Aguadulce al que le seguirán futuras infraestructuras ... deportivas como un gran parque de Las Familias o una gran piscina y el Gimnasio que hay previsto para el municipio roquetero», así describía el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, una de las grandes obras de esta legislatura: la Rambla de San Antonio de Aguadulce.

Una obra que ha costado algo más de 14 millones de euros a las arcas municipales y que según pudo saber IDEAL se encuentra ya al 99% de ejecución, vislumbrando el Ayuntamiento que se inaugurará «antes de la llegada de Navidad».

Espacio

La Rambla de San Antonio comprende varias zonas de Aguadulce como una parte de la Avenida Carlos III, del Paseo de Las Acacias, del Paseo de Los Olmos y también del Paseo Marítimo de Aguadulce. Este espacio llegará a albergar a nivel de aparcamientos con una mejora relevante, ya que contará en uno de los tramos con dos zonas de aparcamiento en batería, uno en el Paseo de las Acacias y otro en el Paseo de los Olmos, pasando de las 83 plazas actuales a las 108 previstas, con el fin de cubrir las demandas de estacionamiento de los vecinos, y del comercio local.

La Rambla albergará dos pasarelas y sendas peatonales para mejorar la comunicación en el transcurso de la rambla, una zona de juegos infantiles para todos los integrantes de la familia, un total de cuatro fuentes ornamentales para embellecer el paisaje y un carril bici para poder disfrutar de este medio de transporte por este espacio.

Asimismo, el espacio contará con grandes zonas libres, zonas verdes, una zona de juegos infantiles, zonas de velarios y bancos estanciales para poder disfrutar más en este núcleo roquetero. Además, el Ayuntamiento de Roquetas aprobó hace ya varios meses una modificación sobre remodelación, adecuación y renaturalización de la Rambla de San Antonio de Aguadulce.

Más arbolado

En concreto, la modificación contempla el incremento de arbolado que pasa de 158 a 248 unidades. De éstas, se plantarán 131 nuevas, en concreto, 42 jacarandas, 33 acacias, y 56 álamos que se distribuirán a lo largo de los tres tramos que ocupa este espacio, que abarca una superficie total de 5.500 metros cuadrados.

En cuanto a la historia de esta obra data de enero de 2022, cuando el Ayuntamiento de Roquetas presentó de forma inicial un proyecto para impulsar las obras de la reforma de la rambla de San Antonio, un proyecto que mejoraría los espacios de ocio existentes y le daría un revulsivo a Aguadulce.

El proyecto, que inicialmente se empezó a visualizar a principios de enero de 2022, no sería hasta finales de marzo de ese mismo año cuando el propio proyecto se aprobaría en Comisión de Presidencia, y a principios de septiembre de 2022 se ratificó la adjudicación a la UTE Rambla San Antonio (formada por Probisa Vías y Obras S.L.U y Lirola Ingeniería y Obras S.L,) del contrato de obra para la «renaturalización» del espacio urbano comprendido entre la Avenida Carlos III, Paseo de Las Acacias, Paseo de Los Olmos y Paseo Marítimo de Aguadulce.

La inversión que ha hecho el Consistorio por estas obras suponen unas cantidades muy a tener en cuenta, ya que el plan que se llevó a Comisión el equipo de Gobierno planteó por marzo de 2022 una financiación plurianual municipal repartida entre los ejercicios de 2022, 2023 y 2024. Concretamente, para el primer año se preveía gastar 469.977 euros, correspondiendo a 2023 la mayor inversión, otros 8.790.626 euros y dejando para el año 2024 el resto hasta completar los 14.165.393 euros, es decir, 4.904.788 euros, además de otras partidas presupuestarias para la adecuación de la Rambla por unos 3.122.900 euros (2025) y 550.000 euros (2026).