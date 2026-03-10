La rambla de San Antonio de Aguadulce tendrá un nuevo puente por 2,45 millones

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha aprobado el proyecto de obra pública para la construcción de un nuevo puente ... de conexión entre la avenida Pedro Muñoz Seca y la calle Virginia sobre la Rambla de San Antonio, en Aguadulce.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado que esta actuación permitirá mejorar de forma significativa la movilidad en la zona y reforzar la conexión entre distintas vías estratégicas del municipio. «Este proyecto supone un paso muy importante para mejorar las conexiones en Aguadulce y dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos. Con esta nueva infraestructura vamos a facilitar la circulación, aumentar la seguridad y seguir modernizando las comunicaciones del municipio», ha señalado.

«Seguimos trabajando para dotar a Roquetas de Mar de infraestructuras modernas, que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y que permitan un desarrollo ordenado de nuestras ciudades y barrios», ha indicado.

El proyecto aprobado cuenta con un presupuesto base de licitación de 2.489.961,68 euros (IVA incluido) y un plazo estimado de ejecución de 12 meses desde el inicio de las obras. De esta forma, la aprobación del proyecto supone un paso previo a la licitación de las obras, que permitirá al Ayuntamiento avanzar en la ejecución de una infraestructura considerada estratégica para la mejora de la movilidad, la seguridad y la calidad urbana en Aguadulce.

Más seguridad y mejora de la conexión

El proyecto contempla la ejecución de un nuevo vial de 188 metros de longitud y 16,80 metros de sección, con dos carriles para tráfico rodado, así como espacios destinados a peatones y ciclistas, que conectará la glorieta existente en la avenida Pedro Muñoz Seca con la calle Virginia. La infraestructura incluirá un puente de dos vanos que permitirá salvar la Rambla de San Antonio con mayores garantías de seguridad y funcionalidad.

La actuación supondrá sustituir el actual paso por el Camino Viejo de Félix, mejorando la seguridad tanto para vehículos como para peatones y contribuyendo a una mejor ordenación del entorno urbano. Además, el nuevo puente facilitará la interconexión de las principales vías de la zona nordeste de Aguadulce, mejorando el acceso desde la autovía A-7 y favoreciendo una mayor fluidez del tráfico.

Esta infraestructura se enmarca dentro de las actuaciones previstas en el sistema general Parque en Aguadulce–Campillo del Moro, que contempla distintas intervenciones para mejorar los servicios urbanísticos de la zona, reforzar la defensa hidráulica de la Rambla de San Antonio y crear nuevos espacios públicos destinados al ocio y al deporte. Entre ellas se incluyen la futura creación de un parque urbano, nuevas instalaciones deportivas y equipamientos de uso público.