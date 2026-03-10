Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen del lugar donde se ubicará el nuevo puente. Ideal

La rambla de San Antonio de Aguadulce tendrá un nuevo puente por 2,45 millones

Con esta nueva obra, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar conectará la avenida Pedro Muñoz Seca y calle Virginia

M. T.

Almería

Martes, 10 de marzo 2026, 17:19

Comenta

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha aprobado el proyecto de obra pública para la construcción de un nuevo puente ... de conexión entre la avenida Pedro Muñoz Seca y la calle Virginia sobre la Rambla de San Antonio, en Aguadulce.

