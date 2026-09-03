Rafael Torres pide a Amat que convoque la Junta de Seguridad para coordinar el control de Las 200 Viviendas

El PSOE de Roquetas de Mar ha exigido una vez más al alcalde, Gabriel Amat, la convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad para ... tratar el problema de convivencia de Las 200 Viviendas, que el concejal socialista, Rafael Torres, ha llevado nuevamente al Pleno celebrado este miércoles.

Torres ha reclamado a Amat que «dé la cara y no se esconda con cartas que no sirven para nada si no existe una coordinación», por lo que considera imprescindible la celebración de la Junta Local de Seguridad para «abordar el problema de forma integral, con todos los cuerpos policiales implicados presentes y cara a cara, que es como se deben hacer estas cosas y como hacen el resto de alcaldes».

En este sentido, ha recordado que el alcalde roquetero ha llegado a estar 10 años sin convocar una reunión de este tipo y que la última se celebró hace casi un año, mientras que en otros municipios se celebran varias juntas de seguridad cada año.

Para el concejal socialista, «es un despropósito que el alcalde hable en su cartita que hay que establecer un dispositivo, sin convocar la reunión necesaria para organizarlo, lo que refleja que el único interés que tiene es hacer propaganda, pero no afrontar el problema».

A su juicio, el problema que tiene Amat con las juntas locales de seguridad es que «tiene miedo de quedar en evidencia en una reunión delante de los mandos de la Guardia Civil y demás cuerpos policiales, porque todos conocerían el desastre de gestión de la Policía Local, que lleva años sumida en el caos por su culpa».

Torres ha puesto de ejemplo de esa necesaria colaboración el mercadillo ilegal que concentra buena parte de las quejas sobre la situación de Las 200 Viviendas. «La competencia para controlar ese mercadillo es de la Policía Local, por eso ambos cuerpos tienen que coordinarse, la Guardia Civil puede apoyar, pero es la Policía Local la que debe intervenir, y por eso, esas cartas que manda Amat para evitar dar la cara, no sirven sin reuniones de coordinación», ha asegurado.

«El mercadillo, la limpieza, la salubridad, el estado de las viviendas que en su mayoría están en manos de fondos 'buitre' a los que se permite que hagan negocio manteniendo las viviendas en estado de ruina, la dotación de servicios esenciales… son competencia del Ayuntamiento y por tanto de la Policía Local», ha recordado el concejal socialista, que califica de «grave irresponsabilidad» la actitud de un alcalde que «lleva 30 años dejando que Las 200 Viviendas se deterioren poco a poco, y como venimos advirtiendo desde hace años, esa degradación se está extendiendo a otros barrios y nos va a estallar a todos en cualquier momento por su falta de voluntad para afrontar este problema».

En la sesión plenaria de hoy, Rafael Torres ha vuelto a reclamar soluciones para este barrio, que a juicio del PSOE de Roquetas no solo pasan por el incremento de la presencia policial. «Hay un serio problema de convivencia que debe afrontarse de forma integral, con el refuerzo de la vigilancia, pero también dignificando un barrio despreciado por Amat durante décadas, cuyos vecinos deben tener los mismos derechos, los mismos servicios y por supuesto, las mismas obligaciones que tienen el resto de vecinos de Roquetas».