Rafael Torres asume la portavocía del Grupo Socialista tras su elección como candidato a la Alcaldía

El PSOE de Roquetas de Mar dio este viernes un paso más en su proceso de transición y renovación del proyecto de cara a las ... elecciones municipales del próximo mes de mayo. Así, tras las primarias celebradas el pasado sábado en las que Rafael Torres se impuso con un 82% de los votos, el flamante candidato ha asumido también oficialmente la portavocía del Grupo Socialista en el Ayuntamiento roquetero.

Torres, que ya venía siendo la cara visible del partido ejerciendo como portavoz suplente, oficializa así su liderazgo ante la nueva etapa que se abre para la preparación de las elecciones. «Vamos a continuar con los cambios para relanzar un proyecto que genere ilusión en la ciudadanía de Roquetas, porque nuestra ciudad se está quedando atrás en muchos aspectos y estamos convencidos de que son mayoría los roqueteros y las roqueteras que quieren un proyecto sólido, creíble y serio como alternativa a las mismas políticas y los mismos errores desde hace más de tres décadas», declaró.

El candidato y portavoz socialista prometió «esfuerzo y trabajo» para impulsar la candidatura que liderará el próximo mes de mayo, y ha reclamado la implicación de la militancia socialista y de «todas aquellas personas que quieran un cambio real para nuestra ciudad». En este sentido, Rafael Torres aseguró que «el PSOE es el único partido que puede garantizar ese cambio en estos momentos en Roquetas y nos vamos a dejar la piel para que todos aquellos vecinos que quieran cambiar las cosas de verdad, así lo entiendan y lo apoyen».

Por su parte, el hasta ahora portavoz, que continúa como secretario general del PSOE de Roquetas de Mar, Manolo García, destacó que «estamos llevando a cabo un relevo ejemplar, sin divisiones, con gran generosidad y lealtad, y el traspaso de la portavocía es un paso más en este sentido».

García cree que este proceso de cambio «tranquilo» que se está haciendo desde el PSOE roquetero para renovar el proyecto socialista en el municipio «será clave para ganarnos la confianza de una mayoría de vecinos, que lo que necesitan es que sigamos trabajando para ofrecer alternativas y para resolver sus problemas y necesidades».