Rafael Torres anuncia que se presentará a las primarias para ser el candidato a la alcaldía de Roquetas

El PSOE de Roquetas de Mar celebró este lunes por la noche una asamblea ordinaria en la que se hizo balance de la gestión de ... la Ejecutiva Municipal y se informó del proceso de primarias que se abre esta semana para elegir al candidato a la alcaldía de la ciudad. Precisamente sobre las primarias, el vicesecretario general y concejal, Rafael Torres, aprovechó para anunciar su candidatura.

Torres, que durante el actual mandato ejerce ya de facto como portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, explicó que había decidido hacer el anuncio en la asamblea y no por otras vías, «por respeto a la militancia». En su intervención quiso dejar claro que «en esta Agrupación todos somos un equipo y todos vamos a una», por lo que aseguró que en estas primarias «no hay enemigos, todos somos compañeros y debemos estar unidos frente a un alcalde que lleva más de 30 años con políticas muy dañinas para nuestra ciudad», dijo en referencia a Gabriel Amat.

Por ello, Rafael Torres deseó un proceso de primarias «limpio y constructivo, que se desarrolle internamente, sin circos mediáticos, ni faltas de respeto o ataques personales que hagan daño al partido» y dejando claro que «si finalmente no soy el candidato, al día siguiente seguiré trabajando por este proyecto con lealtad, y en la jornada electoral me colgaré orgulloso la credencial para defender la candidatura socialista».

Previamente, el secretario general, Manolo García, dio cuenta de la gestión de la Ejecutiva Municipal y anunció un plan de trabajo de cara a las elecciones municipales del próximo año, todo ello aprobado por la militancia presente en el encuentro.

García detalló el trabajo realizado por el Grupo Municipal en este 2026, incluyendo la presentación de numerosas iniciativas en el Pleno municipal como la redacción de un Plan de Pacificación del Tráfico, el arreglo urgente del corredor verde de la Ribera de la Algaida, la redacción de una Ordenanza de Convivencia o la petición a la Junta de Andalucía de mejoras en las infraestructuras educativas de El Parador, entre otras muchas.

En cuanto al Plan de Trabajo, el secretario general del PSOE de Roquetas trazó una estrategia basada en el contacto constante con los vecinos, colectivos y asociaciones, y centrada en los ejes que forman parte de las señas de identidad de las políticas socialistas en el municipio, como la defensa de los servicios públicos, más y mejores zonas verdes, transporte público o políticas «reales» de empleo y vivienda.

Por último, mencionar la intervención de la secretaria de Organización del PSOE de Roquetas, Concepción Cifuentes, que informó los plazos y procedimientos del proceso de primarias que se abre esta semana a toda la militancia.