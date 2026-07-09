«Quiero seguir con la Guardia Civil porque hace falta»

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha vivido una intensa sesión en la que el modelo policial del municipio ha acaparado ... todo el protagonismo. El orden del día incluía, como uno de sus puntos más destacados, la toma de conocimiento oficial sobre la firma del protocolo general de actuación suscrito el pasado 26 de junio entre la Dirección General de la Policía y el Consistorio para la implantación de la Policía Nacional. Sin embargo, la reciente confirmación de que la Guardia Civil abandonará la localidad por completo tras más de un siglo de servicio, dada a conocer por altos mandos de la Benemérita en la jornada de este miércoles, ha encendido un debate crispado entre las distintas fuerzas políticas, oscilando entre la preocupación por la pérdida de efectivos y las acusaciones de electoralismo.

El primero en abrir fuego ha sido el portavoz de Almería Avanza, el concejal José Montoya, quien ha arremetido contra lo que considera medias verdades de los partidos tradicionales. Montoya ha subrayado que, aunque su formación apoya la llegada de la Policía Nacional, rechaza categóricamente la salida del Instituto Armado, recordando que existen 25 municipios en Andalucía donde ambos cuerpos comparten demarcación de forma exitosa. Entre ellos, el propio El Ejido, a menos de 20 kilómetros. Asimismo, el portavoz ha lamentado el desarraigo que sufrirán los agentes destinados en la localidad, que tendrán que cambiar de destino -la mayoría al municipio colindante de Vícar- criticando que el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no hayan luchado lo suficiente para mantener el cuartel en un municipio con una fisionomía compleja que combina núcleos muy poblados con extensas zonas agrícolas y de costa.

Por parte de Vox, el concejal José Manuel Puente ha calificado de triste noticia la marcha de la Benemérita tras «décadas de abandono institucional» y ha tildado de «insuficiente» la cifra de 210 policías nacionales previstos por el Ministerio del Interior. Puente ha recordado que el propio alcalde exigía entre 300 y 350 efectivos y ha advertido de que, debido a las diferencias en la jornada laboral de ambos cuerpos, «harían falta 290 policías nacionales para mantener la misma presencia en las calles que la Guardia Civil». Tras señalar que Roquetas sigue registrando la tasa de criminalidad más alta de la provincia, ha culpado al PSOE por ejecutar la salida y al PP por firmar un protocolo que no garantizaba la permanencia, confirmando el apoyo de su partido a la manifestación convocada por las asociaciones de guardias civiles para el próximo lunes 13 de julio.

El PSOE defiende las matemáticas del relevo y la especialización

La réplica de la oposición mayoritaria ha llegado de la mano del socialista Rafael Torres, quien ha tachado de populistas las intervenciones de Almería Avanza y Vox, instándoles a abandonar los discursos de foros radicales y centrarse en la realidad de las cifras. Torres ha argumentado que el relevo supone una mejora neta para la seguridad local, ya que se pasará de los 180 guardias civiles actuales a 210 policías nacionales, lo que representa un incremento de 30 efectivos. Además, ha destacado que la Policía Nacional es un cuerpo especializado en la criminalidad urbana y ostenta las competencias exclusivas en materia de extranjería, un factor clave para un municipio que cuenta con un 30% de población inmigrante.

El concejal socialista también ha querido restar dramatismo al traslado de las familias de los guardias civiles, asegurando que, según la información transmitida por el general de la zona, la gran mayoría será reubicada en el nuevo cuartel de Vícar, situado a apenas cinco minutos de Roquetas de Mar, mientras que otros irán a destinos cercanos como Huércal de Almería o Pechina. Torres ha defendido que el PSOE local siempre ha sido partidario de la demarcación compartida, pero ha remarcado que si esta fórmula no se ha materializado es porque la propia Guardia Civil no la deseaba, pidiendo a los grupos que aporten hechos contrastados en lugar de conjeturas.

Amat defiende su gestión y reclama ambos cuerpos

El cierre del debate ha correspondido al alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, quien ha defendido con vehemencia la gestión de su equipo de gobierno frente a las críticas de la oposición. Amat ha recordado que el Pleno municipal ya aprobó por unanimidad una moción exigiendo la permanencia de la Guardia Civil junto a la llegada de la Policía Nacional, por lo que ha acusado a los portavoces de la oposición de limitarse a «dar a la lengua» sin aportar soluciones reales mientras el ejecutivo local «afronta los problemas de cara».