«Quería que mi primera visita institucional fuera a Roquetas porque Gabriel Amat es un referente»

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha realizado su primera visita institucional al municipio de Roquetas de Mar. El ... presidente ha sido recibido por el alcalde de la localidad, Gabriel Amat, y han mantenido un encuentro en el que han analizado proyectos futuros y han mostrado su plena colaboración institucional en todas aquellas iniciativas que impulsen Roquetas y el resto de la provincia.

Gabriel Amat ha recibido a García Alcaina en su despacho donde ha firmado en el Libro de Honor municipal. El presidente ha destacado el papel de Amat como alcalde ya que, como ha apuntado, bajo su mandato el municipio ha experimentado el mayor crecimiento poblacional, de infraestructuras y servicios de toda su historia.

Del mismo modo, García Alcaina ha recordado que cuando él se inició en la gestión pública como concejal del Ayuntamiento de María en 2011, Gabriel Amat era el presidente de Diputación y, desde el primer momento, como ha recordado, «estuvo a nuestra disposición escuchando y ayudando para que el consistorio pudiera ha-cer frente a las necesidades que teníamos en aquel instante, siempre con las puertas abiertas y pensando en mejorar la vida de las personas».

Tras el encuentro que el alcalde y el presidente han mantenido se ha llevado a cabo una reunión con el equipo de Gobierno roquetero, a la que también ha asistido Car-los Sánchez, diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, en la que han analizado algunos de los últimos proyectos impulsados en el municipio por ambas instituciones, así como el estudio de nuevas iniciativas que seguirán fortaleciendo los servicios del municipio. Algunos de estos proyectos como la remodelación de la Avenida de los Cerrilos o la del Paseo de los Baños, entre muchos otros.

Por su parte, Gabriel Amat ha puesto de relieve la trayectoria del nuevo presidente que «es una persona que conoce muy bien la provincia y las necesidades de los ayuntamientos pequeños. Sus puertas, como alcalde que es, van a estar abiertas. Si la Diputación no existiera, habría que inventarla para que todos los municipios pequeños puedan tener su desarrollo. Todos los alcaldes nos sentimos orgullosos de la Diputación que tenemos».

En este sentido, García Alcaina, ha apuntado que «quería que mi primera visita institucional fuera a Roquetas de Mar porque Gabriel es un referente. Cuando Gabriel fue presidente de Diputación nos demostró el servicio público es lo más grande que hay y que la institución provincial está para ayudar a todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia. Su mandato como presidente supuso un antes y un después con un gran trabajo en favor del agua o con el ahorro que propició a los ayun-tamientos al facilitar las obras de los planes provinciales».

Este primer encuentro institucional ha finalizado con una visita al recientemente inaugurado Museo Histórico de Roquetas de Mar, ubicado en la Plaza de la Constitución que pone en valor la historia, el origen, la cultura, el patrimonio y los recur-sos turísticos del municipio. En este espacio se narra el sorprende crecimiento que ha experimentado Roquetas de Mar en las últimas décadas, o su vinculación tan especial con sectores como el agrícola o el pesquero.