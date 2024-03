Quejas por el contrato de basura y limpieza por las «deficiencias» y «problemas» del servicio

J. C. Roquetas de Mar Miércoles, 20 de marzo 2024, 18:05 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El Grupo Socialista de Roquetas de Mar criticó la reciente prórroga del contrato de limpieza urbana y recogida de basuras a la empresa Urbaser, una vez que se cumplió el plazo de ejecución inicial. Para su portavoz, Manolo García, lo ocurrido es un «gran error» por parte del equipo de Gobierno, ya que «debería haber vuelto a sacar a concurso el servicio, a la vista de los incumplimientos de la empresa y la necesidad de revisar en profundidad sus condiciones».

Para García, «es evidente y palpable el grado de suciedad que presentan las calles de esta ciudad, que no justifica esta prórroga, como tampoco se justificó el aumento de un millón de euros al cumplirse los dos años de contrato, justo en el límite legal de plazos y cuantía, con el que se 'premió' a la concesionaria por este pésimo servicio».

Por su parte, el edil socialista, recordó que el contrato actual de Urbaser se firmó en 2018 y en él se incluían servicios como la apertura y gestión de un punto limpio, que al término del mismo, seis años después, aún no está funcionando. «Los roqueteros llevamos seis años pagando a esta empresa por ese servicio que no estamos recibiendo», aseguró el edil socialista, para el que no le sirve como justificación el funcionamiento de los puntos móviles, puesto que «esos camiones solo pueden recoger pequeños productos muy limitados».

En este sentido, García recordó que Roquetas sigue siendo la ciudad más importante de Andalucía sin este servicio, «llevamos casi tres lustros con ese dudoso honor que incluso motivó la apertura de un expediente del Defensor del Pueblo Andaluz, pero como pasa con el bus urbano, está claro que este tema no es una prioridad para Amat».

No es la única deficiencia del servicio, el PSOE denuncia la inexistencia de baldeo en las calles, salvo en algunas concretas del centro y otras zonas muy puntuales. «Esto es grave y habría que revisarlo, porque en una ciudad en la que apenas llueve, el baldeo es un elemento fundamental para mantener un mínimo de limpieza e higiene en las calles», declaró el portavoz socialista.

Los mismos trabajadores para más del doble de población

También denunció que la empresa tiene en estos momentos los mismos 153 trabajadores que tenía en el año 2001, un tiempo en el que «hemos pasado de 50.000 a 110.000 habitantes» y que los recorridos de los barrenderos son tan largos que en algunos casos necesitan dos días para cubrirlos.

Manolo García mencionó igualmente otras irregularidades, como que algunos camiones de recogida tienen graves carencias de seguridad, preguntándose cómo pasan la ITV, o que el número de contenedores es insuficiente y sufren un pésimo mantenimiento.

Prueba de ello es que solo hay un lavacontenedor para toda la ciudad, por lo que se limpian una vez al mes, «salvo que esté estropeado, como pasa en estos momentos».

«Como suele hacer el alcalde cuando se queda sin argumentos, se remitió al contrato con Urbaser en el año 1994 para justificar este desastre de limpieza, cuando la realidad es que en 2017 tuvo que sacar a concurso el servicio y se lo dio a la misma empresa que estaba y que ya daba problemas»

Asimismo, el portavoz, añadió que «pese a que el comité de expertos que estudió las ofertas no consideró que la oferta de Urbaser fuera la mejor, es más, ha tenido la oportunidad de volver a sacar a concurso el servicio ahora, con un nuevo contrato adaptado a las necesidades actuales de la ciudad y ha optado por seguir premiando a la concesionaria con esta prórroga por dos años más», concluyó el portavoz socialista.