Roquetas

Un autobús circula por una carretera. IDEAL

Queda desierta la licitación de la concesión del autobús urbano en Roquetas

Este fue uno de los temas relevantes del Pleno Municipal en el Ayuntamiento de Roquetas

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:02

Uno de los temas más relevantes del Pleno Municipal celebrado la mañana de este jueves en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar fue la toma ... de conocimiento relativa al dictamen sobre declarar desierta la licitación de la Concesión del Servicio del Transporte Urbano en el municipio.

