Queda desierta la licitación de la concesión del autobús urbano en Roquetas

Uno de los temas más relevantes del Pleno Municipal celebrado la mañana de este jueves en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar fue la toma ... de conocimiento relativa al dictamen sobre declarar desierta la licitación de la Concesión del Servicio del Transporte Urbano en el municipio.

Este punto fue muy solicitado por los partidos de la oposición, a excepción, de Vox, que hicieron varias preguntas al equipo de Gobierno. «¿En muchos municipios, este servicio se ha remunicipalizado con éxito y no digo ya en la mayoría de pueblos y ciudades europeas y es que esto ha sido rentable tanto social como económicamente según los números, así que vamos a gestionarlos desde aquí, que este servicio es uno de los que más preocupa a la ciudadanía de este municipio. Me ofrezco voluntario para ayudar a ver números y vislumbrar si ésta es viable», comentó el portavoz de IU - Podemos, Zacarías Lekal.

Por su parte, Pepe Montoya, de Almería Avanza, expresó que «esto del autobús es tremendo, ya sabemos que llevamos 20 años con el mismo proyecto. Hemos presentado licitaciones, todo tipo de documentación, y sin embargo sigue desierto. En esta solo ha habido una empresa que se presenta a licitación».

Además, Montoya añadió que «había que preguntarse: ¿hemos hecho correcta la licitación? ¿Los mismos términos? ¿Se va a presentar la misma licitación para salir de nuevo con los mismos términos o se va a cambiar algo?».

Por su parte, el concejal de la formación socialista, Rafael Torres, indicó que «nos ha sorprendido mucho lo que ha pasado en este concurso y nos preocupa cuanto va a suponer este retraso al haber quedado desierto el concurso».

«Nos llama mucho la atención que un concurso tan importante, valorado en 30 millones de euros solo ha habido una empresa (Autobuses del Sureste) la que ha intentado conseguir este concurso cuando nos consta que había gran expectación entre las empresas del sector». «Y sobre todo cuanto se va a retrasar la implantación del bus urbano, por que esto es un disparate y está afectando claramente al desarrollo de este municipio».

Asimismo, el portavoz del Grupo Popular, José Juan Rodríguez, respondió a los tres partidos de la oposición que le plantearon las cuestiones anteriormente mencionadas. «En sus intervenciones ya se ha denotado lo que veníamos diciendo en diversas sesiones plenarias de cual es la dificultad a día de hoy de la administración pública sobre licitar y adjudicar proyectos. Este es un ejemplo más».

«Quiero recordar que ustedes pusieron sobre la mesa la barbarie de dinero que estábamos poniendo en el autobús en un contrato que ahora parece que hay grupos que ya entienden que ese dinero es poco porque lo ha dicho una empresa».

Rodríguez justificó con que «el Ayuntamiento de Roquetas es extremadamente respetuoso con las condiciones que pone a los contratos y eso hace que las empresas se lo piensen, que las empresas liciten con coherencia y que la economía de los roqueteros esté total y absolutamente cubierta por el equipo de Gobierno que lleva el gobierno de la ciudad».