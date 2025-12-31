Queda desconvocada la huelga de basuras que amenazaba las fiestas navideñas en Roquetas

Roquetas de Mar vivirá unas navidades tranquilas y limpias tras conocer IDEAL que hoy 31 de diciembre queda desconvocada la huelga de basuras que amenazaba ... estas fechas tan especiales en el municipio costero, evitando así un paro como el vivido en la pasada Semana Santa.

Después de una pauta de negociaciones entre el Comité de Empresa de Urbaser y los trabajadores de la misma, en las cuales la empresa, Urbaser, incumple el pago que tenía previsto para los trabajadores como fecha tope para este mismo miércoles 31 de diciembre, se tomaron una serie de medidas llegando al SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) a iniciar un procedimiento de huelga que estaba previsto para el próximo viernes 2 de enero.

«Tras un largo debate y con diversas críticas entre el Comité de Empresa de Urbaser y los trabajadores, se procedió en la mañana de este miércoles a retirar la huelga prevista, debido a motivos unicamente y exclusivamente de no perjudicar al municipio y pasar estas fechas en 'son de paz'», según apuntaba el Comité de Empresa de Urbaser.

Para la toma de esta importante decisión, los únicos involucrados fueron tanto la plantilla como el propio Comité de Empresa Urbaser, informando de que no se desprenden de la idea de tomar futuras actuaciones en el municipio.

Contexto

IDEAL ya informó el pasado 19 de diciembre de un preaviso de huelga que se iba a realizar a principios del 2026. De hecho, el conflicto de esta Navidad está directamente relacionado con el acuerdo que se logró en Semana Santa para desbloquear esa huelga, puesto que su incumplimiento por parte de la empresa había motivado un preaviso de huelga aprobado en asamblea esee mismo viernes 19 de diciembre por la tarde.

Para desbloquear la huelga, el acuerdo incluía entre otros temas los descansos semanales, que se les corrrespondían legalmente desde 2024 y avanzar en la finalización de un nuevo convenio colectivo. Además, informaban desde el Comité de Empresa de Urbaser que «ni calendario de vacaciones publicado, ni futuras formas de descansos semanales, ni ninguna otra motivación más allá de un constante ir y venir de falsas promesas».

A día de hoy, y según informaba el Comité de Empresa de Urbaser, la empresa no ha cumplido con lo prometido y parece ser que no tienen intención de cumplir, y ya en el acuerdo, la plantilla y el comité de empresa se comprometieron a tener paz social hasta este mismo 31 diciembre y se ha cumplido.

Por aquel entonces, y para ver que decisión se tomaba al respecto, se convocó una reunión celebrada la tarde de este viernes a la ques asistieron el Comité de Empresa de Urbaser conformado por CCOO, UGT y CSIF, adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de residuos de basura domiciliaria, los trabajadores de la empresa, al alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y a la concejala de Protección de Medio Ambiente y Zonas Verdes, María Jesús Ibáñez.

El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, comentó en la reunión que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar estaba economicamente al día con la empresa y al enterarse de que Urbaser está incumpliendo las sentencias del SERCLA con los trabajadores, entendió a los trabajadores de la misma.

Valoraciones

Tanto vecinos como turistas podrán disfrutar de todas las actividades previstas para estas navidades sin problema alguno, y más tras conocerse a partir de ahora que queda desconvocada esta huelga.

De hecho, desde ACEUR, Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Urbanización de Roquetas de Mar y según otras asociaciones del municipio, están de acuerdo con la gran mayoría de las reivindicaiones de los trabajadores, aunque precisan que «una huelga de este calibre en un municipio de alta afluencia turística como el nuestro y más en estos días, supone una imagen pésima e insalubre, siendo muy perjudicial y teniendo grandes perdidas económicas a la más que nuestra mermada economía».

«Nos alegramos de la anulación de esta huelga y deseamos que el servicio de limpieza en nuestro municipio sea el adecuado, siendo este satisfactorio para los usuarios como para los trabajadores, los cuales en la mayoría de los casos son nuestros vecinos, clientes y amigos», concluye la Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Urbanización de Roquetas de Mar.

Pleno

Precisamente el pasado jueves 18 de diciembre, el Pleno dio cuenta del aumento del contrato de Urbaser por parte del Ayuntamiento. Serán 185.949 euros anuales más, lo que eleva el importe anual que cobra la empresa por el servicio hasta los 11,8 millones de euros, unos dos millones más de lo fijado inicialmente.

En la sesión, el concejal del PSOE, Rafael Torres, ya advirtió que este aumento debería servir para cumplir el acuerdo con los trabajadores. «A esta subida no nos vamos a oponer porque pienso, deseo y me gustaría que sea para pagarle los atrasos a los trabajadores, que ustedes se comprometieron a abonar antes de final de año», dijo Torres, para el que «los trabajadores son lo primero».

El edil socialista denunció los reiterados incumplimientos del contrato por parte de la empresa, por lo que advirtió que su partido exigirá auditorías en las próximas revisiones de precios para garantizar que se cumpla el contrato antes de aprobar nuevas subidas.

Huelga

Roquetas de Mar vivió una huelga de limpieza en pleno inicio de la Semana Santa, que inundó, tras casi cinco días, de basura las calles del municipio costero. Una huelga, que previamente ya avisó el Comité de Empresa Urbaser Roquetas que podría darse y que IDEAL ya adelantó el pasado 21 de marzo.

Las reivindicaciones que pedían los trabajadores iban desde mejoras de las condiciones salariales, descansos e incremento de personal, ya que había la misma plantilla que en 2019 y desde ese año hasta ahora se ha incrementado la población en más de 15.000 habitantes. Reivindicaciones que recogen las sentencias del Tribunal Europeo.

De forma más concreta, entre las reivindicaciones se encontraban las condiciones salariales y de descansos que se aplicarían con efectos del día 1 de Enero de 2024. Con carácter retroactivo. Además, de los incrementos salariares del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior y sus revisiones.

También se pedía dos días de descanso semanal, que desde 2024, según sentencia tribunal europeo, les corresponden. Por otro lado, el comité de empresa de Urbaser, pedía un aumento de personal y la ampliación a jornadas completas de fijos discontinuos.

Otra de las reivindicaciones eran el periodo de vacaciones, de 15 de junio a 15 de septiembre, que actualmente es desde 1 de junio hasta el 31 de septiembre, pero en periodo rotatorio, con el objetivo por parte del comité de empresa de que los trabajadores puedan tener una conciliación laboral y familiar mejor.