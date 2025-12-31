Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Vehículos de la empresa de limpieza y recogida en el municipio roquetero. IDEAL

Queda desconvocada la huelga de basuras que amenazaba las fiestas navideñas en Roquetas

Trabajadores y el Comité de Empresa de Urbaser Roquetas proceden a retirar el paro previsto para el 2 de enero, no sin ello desprederse de la idea de tomar futuras actuaciones

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Miércoles, 31 de diciembre 2025, 17:55

Roquetas de Mar vivirá unas navidades tranquilas y limpias tras conocer IDEAL que hoy 31 de diciembre queda desconvocada la huelga de basuras que amenazaba ... estas fechas tan especiales en el municipio costero, evitando así un paro como el vivido en la pasada Semana Santa.

