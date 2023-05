Pulpop ya tiene cartel definitivo con las incorporaciones de Los Estanques, Le Boom, Marsella y Lepanto

J. Valdivia ROQUETAS DE MAR Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El Pulpop Festival 2023, que se celebrará en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar los días 8 y 9 de septiembre, ya tiene cartel definitivo con las incorporaciones de Los Estanques, Le Boom, Marsella y Lepanto que actuarán en la jornada del sábado, y que se suman a los ya anunciados como cabezas de cartel The Waterboys que cerrará la noche del viernes junto a la celebración de la final del Concurso Jóvenes Valores Andrés Reyes, y Triángulo de Amor Bizarro, que será el broche final de esta edición en la noche del sábado.

El festival recupera el formato de Sesión Aperitivo a partir de las 13:00 horas en el espigón de El Puerto, con las actuaciones Aiko el grupo, Monogay y Don Gonzalo DJ.

El Pulpop Festival, organizado por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, es uno de los festivales indies más veteranos de Andalucía, que se caracteriza por el apoyo a bandas locales de la provincia, y por programar un cartel de lujo con las formaciones más determinantes del momento. Un evento que por su carácter gratuito, reúne a personas de distintos lugares de España.

En cuanto a los grupos anunciados para cerrar el cartel, Los Estanques son una banda de pop psicodélico afincada en Madrid, nacida a raíz de una serie de composiciones de Iñigo Bregel (voz, teclado y guitarra), componente de la formación cántabra CrayoLáser. Estas canciones fueron el impulso para formar Los Estanques, una propuesta de rock psicodélico en castellano formada actualmente por el propio Iñigo Bregel, Germán Herrero (guitarra), Daniel Pozo (bajo) y Andrea Conti (batería).

Le Boom son un trío de música de baile de Irlanda, formado por Christy Leech y sus amigos Peter Fleming (anteriormente en Cynema) y Finn Mac Anna (ex-Kojaque y Five to Two). Su música está inspirada por «noches locas, fiestas en casas y pasar el rato alrededor de un altavoz bluetooth con tus mejores amigos». Su directo tiene fama en Irlanda y se ha incrementado en toda Europa. Han sacado varios singles, y los de más éxito , como «Coma», han sido reproducidos millones de veces en stream.

Lepanto es el nuevo proyecto musical del almeriense Manuel Carmona, un artista cuyo bagaje musical le sitúa como uno de los fundadores de las dos bandas más influyentes de la escena almeriense de la última década, Casino y Cables Cruzados. Lepanto es solo un nombre, un alter ego, un concepto u espacio artístico donde dar rienda suelta a su capacidad creativa. Manuel se libera de la militancia y los prejuicios estilísticos y se lanza en la búsqueda de la perfecta composición Pop, donde el gusto por irresistibles melodías se erige como único denominador común.

Marsella es una banda de indie pop con mucho sintetizador y muy bailable con un sonido que recuerda a los 80. Arrancaron a principios de 2019 con sus 3 primeros singles producidos por Carlos Hernández (Viva Suecia, Carolina Durante) e hicieron su primer concierto con sold out en Madrid.

En cuanto a la Sesión Aperitivo, en el espigón de El Puerto a las 13:00 horas, se contará con Aiko, grupo formado por Teresa Iñesta (guitarra y voces), Lara Miera (guitarra y voces), y Bárbara López (teclado y voces), que en su día decidieron formar una banda tras una noche loca en Madrid, de esas que deja atrás los corazones rotos y ensalza la amistad por encima de cotas himaláyicas. Sus últimas canciones, confirman a un grupo con una actitud imparable, incontestable, irreverente, con un humor ácido y directo, con el pedal de distorsión al 11. Una apisonadora de juventud. Completa el grupo Jaime Acosta (batería y voces).

Monogay por su parte, es un combo simiesco proveniente del extinto planeta Monogaxx, infiltrados entre los humanos y actualmente residentes en Almería. Tras grabar sus primeras maquetas y tocar en salas y festivales por distintas provincias andaluzas, en septiembre de 2008 auto- editan su primer álbum: Are you human?

En Junio de 2010, Clifford Records publica su segundo álbum Monogaxx Planet, producido por el gran Paco Loco y con excelentes críticas en diversos medios de comunicación (Radio 3, Ruta 66, Metrópoli, Efe Eme, Popular 1, El País de las Tentaciones, Mondo Sonoro, etc.) Son seleccionados por Mondo Sonoro para sus fiestas demoscópicas de 2011 (Sala 12&Medio, Murcia) y presentan su gira «Monogaxx Planet» por gran parte de la geografía española compartiendo escenarios con bandas como: Burning, Love of Lesbian, Arizona Baby, Second, Maga, Supersubmarina, Depedro, etc. Sus videoclips «Kill YBF» y «Bastard son» son seleccionados para el III Festival Internacional de Videoclip de Alcañiz. A principios de 2013 Clifford Records publica «Yamata Wayne Vs Monogaxx», producido de nuevo por Paco Loco y masterizado en Chicago (EEUU) por Bob Weston. Nota de Prensa Completa Aquí