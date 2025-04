Javier Cortés Roquetas de Mar Lunes, 14 de abril 2025, 21:05 Comenta Compartir

Roquetas de Mar está viviendo una huelga de limpieza en pleno inicio de la Semana Santa, que está inundando, tras cuatro días, de basura las calles del municipio costero.

Una huelga, que previamente ya avisó el Comité de Empresa Urbaser Roquetas que podría darse y que IDEAL ya adelantó el pasado 21 de marzo. Las reivindicaciones que pedían los trabajadores iban desde mejoras de las condiciones salariales, descansos e incremento de personal, ya que había la misma plantilla que en 2019 y desde ese año hasta ahora se ha incrementado la población en más de 15.000 habitantes. Reivindicaciones que recogen las sentencias del Tribunal Europeo.

Huelga

El pasado jueves 10 de abril a las 21.00 horas y tras varias reuniones con el Sercla y sin presentarse la empresa, los trabajadores decidieron de forma unánime convocar una huelga indefinida que ya lleva más de cien horas de vigencia.

Por su parte, el Consistorio roquetero, a través del máximo responsable del mismo, Gabriel Amat, afirmó en la Cadena Ser Almería que «la puerta del despacho del alcalde está abierta para buscar la mejor solución» y que «esperemos que se arregle por el bien de todos». Mientras tanto, la oposición está pidiendo que el alcalde se implique para que se desconvoque la huelga.

Una premisa que pide Rafael Torres, concejal de la formación socialista que instó al primer edil a implicarse para desbloquear la situación y conseguir que se desconvoque una huelga que «está generando ya un grave problema de salubridad y dañando gravemente el sector turístico en un momento clave del año».

Torres reconoció este lunes estar «muy sorprendido» por la actitud del alcalde, que no medió para sentar a las partes enfrentadas, ni tomó ninguna iniciativa. «Cualquier otro alcalde lo estaría haciendo, primero para evitar la huelga, y una vez iniciada para desconvocarla cuanto antes, es más, él mismo lo ha hecho en anteriores ocasiones, pero no sabemos si esta vez es la soberbia, de la que parece que va sobrado últimamente, la falta de interés o alguna oscura maniobra política, pero sorprendentemente está cruzado de brazos y dice no tener hueco en la agenda para recibir a los trabajadores».

El concejal socialista, que también recordó la actitud del alcalde en otro conflicto laboral con buena parte de la plantilla de la Policía Local, reclamó un plan de refuerzo contra las plagas ante la «emergencia sanitaria» que ya está suponiendo la acumulación de basuras en las calles.

Solución

Mismamente, la portavoz de Vox, Soledad Pérez, comentó que Roquetas se encuentra al «borde de tener un problema de salubridad» después de que la huelga de los trabajadores de Urbaser no tenga visos de solución a corto plazo.

Tal y como explicó Pérez, los representantes de la plantilla en huelga solicitaron a Amat reunirse para buscar una solución. Sin embargo, este declinó la propuesta acogiéndose a problemas de agenda.

Además, Pérez señaló que «el Ayuntamiento cuenta con más recursos y más presupuesto que nunca a fuerza de subidas de impuestos y tasas», que acusó a Amat de no traducir esto en un mejor servicio. «Las condiciones de trabajo de los empleados de Urbaser no paran de empeorar y no se cumple la labor de exigencia y vigilancia de las condiciones del pliego».

Por otro lado, desde IU analizaron que la situación actual, que coincide con la Semana Santa, «dejó a Roquetas en una posición crítica tanto para los residentes como para el sector turístico, una de las principales fuentes económicas del municipio».

«Es intolerable que se permita a una empresa sancionada en el pasado por incumplir su contrato seguir operando mientras se ignoran las legítimas reivindicaciones de los trabajadores, que solo buscan condiciones dignas y justas», declaró el portavoz, Zacarías Lekal.