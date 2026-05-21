Un puente para una mejor conexión en el norte de Aguadulce

21/05/2026 a las 19:31h.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó el expediente de contratación para licitar las obras de construcción del nuevo puente que ... conectará la Avenida Pedro Muñoz Seca con la calle Virginia sobre la Rambla de San Antonio, en Aguadulce.

Esta actuación, que sale a licitación mediante procedimiento abierto, cuenta con un presupuesto base de 2.489.961,68 euros IVA incluido y un plazo de ejecución previsto de 12 meses. El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, subrayó la importancia de esta infraestructura «que supondrá una mejora fundamental de los accesos y de la movilidad en la zona nordeste de Aguadulce, además de contribuir a la transformación y modernización de todo este entorno».

El regidor municipal recordó que este puente forma parte del conjunto de actuaciones estratégicas impulsadas por el Ayuntamiento de Roquetas en esta zona de Aguadulce, donde ya se hicieron realidad importantes proyectos como la adecuación y remodelación de la Rambla de San Antonio y está previsto la construcción de una piscina y un gimnasio junto al Pabellón Máximo Cuervo, así como un gran Parque de Las Familias.

Proyecto

La nueva infraestructura conectará la glorieta existente en la Avenida Pedro Muñoz Seca, a la altura de la calle Joaquín Turina, con la calle Virginia, mejorando notablemente la fluidez del tráfico y el acceso desde la A-7. Asimismo, permitirá sustituir el actual paso del Camino Viejo de Félix para tráfico rodado, garantizando una circulación más segura tanto para peatones como para vehículos. El proyecto cuenta ya con todos los informes técnicos favorables y con la autorización administrativa de la Junta de Andalucía para actuar sobre la Rambla de San Antonio.

Además, la ejecución del puente de manera prácticamente perpendicular a la rambla permitirá optimizar el espacio disponible para el desarrollo de futuras infraestructuras y actuaciones urbanas previstas en la zona. Asimismo, el proyecto contempla la ejecución de un nuevo vial de 188 metros de longitud y 16,80 metros de sección, con dos carriles para tráfico rodado, así como espacios destinados a peatones y ciclistas, que conectará la glorieta existente en la avenida Pedro Muñoz Seca con la calle Virginia.

La infraestructura incluirá un puente de dos vanos que permitirá salvar la Rambla de San Antonio de Aguadulce con mayores garantías de seguridad y funcionalidad. Esta infraestructura se enmarca dentro de las actuaciones previstas en el sistema general Parque en Aguadulce – Campillo del Moro, que contempla distintas intervenciones para mejorar los servicios urbanísticos de la zona, reforzar la defensa hidráulica de la Rambla de San Antonio y crear nuevos espacios públicos destinados al ocio y al deporte. Entre ellas se incluyen la futura creación de un parque urbano, nuevas instalaciones deportivas y equipamientos de uso público.