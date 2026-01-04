Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las reuniones organizadas por esta temática. IDEAL

Publican el documento previo de diagnóstico del PGOM y el POU de Roquetas

El edil de Urbanismo, José Luis Llamas, explica que el documento recoge un análisis de la situación actual del municipio

J. C.

Roquetas de Mar

Domingo, 4 de enero 2026, 18:59

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Urbanismo, ha publicado en la web de participación ciudadana planifica.roquetasdemar.es el documento ... previo de diagnóstico correspondiente a la Fase 2 del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y del Plan de Ordenación Urbana (POU), junto con el expediente aprobado por la Junta de Gobierno Local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Cabalgata de Reyes de Granada saldrá por la mañana debido a la lluvia
  2. 2

    Un conductor kamikaze ebrio a la Guardia Civil: «Me da igual si me metéis 40.000 delitos»
  3. 3 Los cambios en las cabalgatas de la provincia de Granada por la lluvia
  4. 4

    Ramón Díaz dimite como entrenador del Covirán
  5. 5 El pronóstico del tiempo hora a hora de la Aemet para el día de la Cabalgata en Granada
  6. 6

    Un conductor ebrio tumba un semáforo y circula por las vías del metro en Armilla
  7. 7 Atrapados cuando intentaban huir por los tejados tras hallar un sótano lleno de marihuana en Alhendín
  8. 8 Granada descarta el cambio de día de la Cabalgata
  9. 9

    Nicolás Maduro a su llegada al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn: «Happy new year»
  10. 10 Protesta en Gran Vía contra la intervención de EE UU: «Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquiera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Publican el documento previo de diagnóstico del PGOM y el POU de Roquetas

Publican el documento previo de diagnóstico del PGOM y el POU de Roquetas