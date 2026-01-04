Publican el documento previo de diagnóstico del PGOM y el POU de Roquetas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Urbanismo, ha publicado en la web de participación ciudadana planifica.roquetasdemar.es el documento ... previo de diagnóstico correspondiente a la Fase 2 del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y del Plan de Ordenación Urbana (POU), junto con el expediente aprobado por la Junta de Gobierno Local.

Este documento fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el pasado 15 de diciembre de 2025, acordándose además su publicación en el portal web de participación con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso y facilitar el acceso de la ciudadanía a la información urbanística más relevante.

El concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, ha explicado que el documento previo de diagnóstico recoge un análisis exhaustivo de la situación actual del municipio, abordando aspectos como el planeamiento vigente, las infraestructuras, la movilidad, el ciclo del agua, el análisis socioeconómico, el patrimonio histórico, el medio ambiente y la participación ciudadana, entre otros, estableciendo las bases para la definición de los futuros criterios y objetivos de ordenación.

«Este documento es el resultado de un trabajo técnico riguroso que ha contado desde el inicio con la participación ciudadana, una herramienta fundamental para diagnosticar con precisión la situación real del municipio y orientar el futuro modelo urbanístico hacia la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida».

Llamas ha destacado la importancia de este hito dentro del proceso de adaptación del planeamiento urbanístico municipal a la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), subrayando especialmente el papel de la ciudadanía:

Llamas ha señalado que la web planifica.roquetasdemar.es, presentada al inicio del proceso, se consolida como el principal canal de información y participación, donde los vecinos pueden consultar los documentos, conocer el estado de tramitación y realizar aportaciones que contribuyan a definir el futuro urbanístico de Roquetas de Mar.

Con la publicación del Documento Previo de Diagnóstico, el Ayuntamiento da un nuevo paso en el proceso de elaboración del PGOM y el POU, reafirmando su compromiso con un planeamiento transparente, participativo y adaptado a las necesidades actuales y futuras del municipio.