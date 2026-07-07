El PSOE de Roquetas propone crear un Parque Arqueológico en torno al yacimiento de Turaniana

El concejal del PSOE en Roquetas de Mar, Rafael Torres, anunció una moción para el próximo Pleno, en la que se reclama al equipo de ... Gobierno del PP que tome la iniciativa para poner en valor el yacimiento arqueológico de Turaniana.

Para Torres, la situación actual de este Bien de Interés Cultural es «inaudita». Según explicó, «tenemos un tesoro romano bajo nuestros pies y, lejos de protegerlo y usarlo como motor cultural, el equipo de Gobierno lo mantiene en el olvido». El edil socialista fue tajante al señalar que la falta de actuación no es un problema de dinero, sino de falta de visión y voluntad política. «Cualquier otra ciudad con un pasado así estaría presumiendo de él y atrayendo turismo cultural todo el año. En Roquetas, sin embargo, preferimos seguir apostando solo por el modelo estacional de sol y playa».

Lejos de pedir inversiones millonarias o proyectos «faraónicos», la propuesta del PSOE es un modelo de «gestión eficiente y realista», puntualizó Torres, quien recordó que «no estamos inventando nada raro, proponemos un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, la Universidad de Almería y la Junta de Andalucía para desarrollar un Proyecto General de Investigación».

El concejal resaltó la ventaja logística de contar con el albergue de Inturjoven a escasos metros del yacimiento, lo que permitiría organizar campos de trabajo para estudiantes e investigadores universitarios. «Con esta fórmula, el coste sería mínimo. Es la misma estrategia que están siguiendo otros ayuntamientos de la provincia y de Andalucía con éxito. Si otros pueden, ¿por qué nosotros tenemos que ser siempre la excepción?», se preguntó.

Una vez realizada la excavación, la moción socialista plantea llevar a cabo un ambicioso proyecto de musealización y puesta en valor, con el fin de que pueda atraer visitantes. En este sentido, Rafael Torres advirtió que el PSOE no aceptará las «excusas de siempre» por parte del PP de Amat. «El Ayuntamiento debe ser el motor impulsor de este proyecto, como ocurre en la mayoría de pueblos y ciudades que tienen un yacimiento, Turaniana tiene que dejar de ser un yacimiento olvidado para convertirse en un centro de referencia arqueológica y educativa del que todos los roqueteros podamos sentirnos orgullosos y que aporte un atractivo turístico que nos hace mucha falta», concluyó.