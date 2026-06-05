El PSOE de Roquetas plantea una Ordenanza de Convivencia que ayude a combatir la prostitución callejera

El PSOE de Roquetas de Mar quiere que el próximo Pleno aborde los problemas de convivencia vecinal como la prostitución callejera, a través de una ... moción en la que plantea la redacción y aprobación de una Ordenanza de Convivencia Ciudadana. El objetivo, en palabras del concejal, Rafael Torres, es «contar con herramientas efectivas para frenar la degradación que sufren determinados barrios».

Torres, señaló que garantizar el respeto al espacio público y el derecho de los vecinos a un entorno seguro son «obligaciones fundamentales» que el equipo de Gobierno del Partido Popular mantiene desatendidas. «Determinadas zonas de Roquetas vienen sufriendo las consecuencias del abandono de estas políticas por parte del PP. La degradación se extiende como una mancha de aceite y se refleja en problemas diarios de convivencia como ruidos, suciedad, vandalismo o el ejercicio de la prostitución en la vía pública, afectando gravemente a la seguridad y al descanso de familias y comercios», denunció.

Desde las filas socialistas recuerdan que ya solicitaron en varias ocasiones esta normativa, recibiendo siempre el rechazo del Gobierno local. Por ello, Torres insistió en que la situación «precisa abordarse desde una perspectiva transversal que no solo implique una mayor presencia policial, sino medidas específicas contra problemas como la prostitución callejera».

La propuesta del PSOE se ampara en las competencias propias que la legislación otorga a los ayuntamientos para ordenar la convivencia y vigilar el uso de la vía pública. El texto de la moción defiende el modelo aplicado con éxito en otros municipios españoles, consistente en desincentivar la demanda mediante sanciones económicas a los clientes y planes de intervención social.

Así, entre otras cuestiones, se plantea tipificar como infracciones la solicitud, negociación o aceptación de servicios sexuales retribuidos en los espacios públicos, con agravamiento si esto ocurre cerca de zonas residenciales, centros escolares o parques infantiles.

Por último, la iniciativa socialista se completa con el diseño y ejecución de un Plan de Choque que incluya la identificación de puntos negros y medidas como el refuerzo inmediato de la iluminación pública, la instalación de cámaras de videovigilancia y el incremento de patrullas preventivas de la Policía Local