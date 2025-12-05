Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El edil socialista, Rafael Torres, y el diputado, Juan Antonio Lorenzo en la Plaza de la Contitución. IDEAL

El PSOE de Roquetas insta a Amat a promover vivienda pública de alquiler asequible

El edil socialista, Rafael Torres, y el diputado, Juan Antonio Lorenzo, han destacado la reciente decisión del Gobierno de traspasar más de un millar de viviendas del Sareb en Roquetas

J. C.

Roquetas de Mar

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:56

El PSOE ha puesto en valor la reciente decisión del Gobierno de España para destinar más de un millar de viviendas del llamado 'banco malo', ... el Sareb, para alquiler asequible en Roquetas de Mar. Una medida que contrasta con la anunciada por el Ayuntamiento, que va a «regalar» suelo público a los promotores para «hacer viviendas que no serán accesibles para la gran mayoría de los roqueteros», en palabras del concejal Rafael Torres.

