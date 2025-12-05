El PSOE de Roquetas insta a Amat a promover vivienda pública de alquiler asequible

El PSOE ha puesto en valor la reciente decisión del Gobierno de España para destinar más de un millar de viviendas del llamado 'banco malo', ... el Sareb, para alquiler asequible en Roquetas de Mar. Una medida que contrasta con la anunciada por el Ayuntamiento, que va a «regalar» suelo público a los promotores para «hacer viviendas que no serán accesibles para la gran mayoría de los roqueteros», en palabras del concejal Rafael Torres.

En una comparecencia en el municipio roquetero, Torres ha estado acompañado por el diputado nacional del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, quien ha recordado que el problema de la vivienda es especialmente grave en municipios como Roquetas de Mar «donde la especulación que alimenta el PP de Amat con sus medidas, hace más inaccesible la vivienda».

Lorenzo ha explicado que, por el contrario, «el Gobierno de España sí está tomando medidas para facilitar el acceso a la vivienda en Roquetas de Mar», con el traspaso de 1.081 viviendas del Sareb en el municipio a la nueva agencia pública que se encargará de tramitar alquileres asequibles. De hecho, el diputado socialista ha recalcado que la ciudad será una de las más beneficiadas de toda España por esta medida, al acaparar cerca de la mitad del total de viviendas para este fin de la provincia y, en base a su población, ser uno de los municipios con mayor impacto de todo el país».

Mientras el Gobierno toma una medida especialmente positiva para Roquetas de Mar, el Ayuntamiento «solo busca nuevos pelotazos», ha denunciado el concejal Rafael Torres, en referencia a la reciente decisión municipal de poner a disposición de los promotores suelo público para la construcción de viviendas.

«Aunque las viviendas que se hagan sean de VPO, ya hemos denunciado varias veces que el modelo de vivienda protegida de la Junta no favorecerá el acceso, puesto que pocas familias se podrán permitir precios cercanos a los 200.000 euros para pisos de apenas 70 metros cuadrados, eso no es favorecer el acceso a la vivienda, eso es favorecer nuevos pelotazos urbanísticos con el agravante de que se harán con suelo público de todos los roqueteros y las roqueteras», ha criticado.

Torres ha instado a Gabriel Amat a impulsar vivienda pública de alquiler asequible con ese suelo municipal que ahora ofrece a los promotores. «Otros municipios lo están haciendo y cuentan con subvenciones europeas del Gobierno de España que cubren el 60% del coste, eso sí que es ayudar a los jóvenes, a las familias con menos recursos a acceder a una vivienda digna que de esta manera siempre será pública», ha recalcado.

Precisamente para impulsar esos proyectos de vivienda pública de alquiler asequible, además de las subvenciones del Gobierno, el diputado Juan Antonio Lorenzo ha recordado la reciente decisión del Gobierno de España de permitir que el superávit presupuestario de los ayuntamientos se destine para este fin.