El PSOE de Roquetas considera una «falta de cortesía» el «frío» saludo de Álex Baena al presidente del Gobierno

El PSOE de Roquetas de Mar hizo una publicación en sus redes sociales sobre el «gesto» de Álex Baena con el presidente del Gobierno, Pedro ... Sánchez, durante la recepción a la Selección Española tras su victoria ante Argentina en la final del Mundial.

«Muchos vecinos nos habéis preguntado por nuestra opinión y nos habéis trasladado vuestro malestar ante el gesto de Álex Baena con el presidente del Gobierno durante la recepción a la Selección Española. Más aún cuando está prevista su designación como Hijo Predilecto de Roquetas de Mar», explicaron desde la formación roquetera.

Ante todo, indican desde el PSOE de Roquetas que «seguimos sintiéndonos enormemente orgullosos de Álex Baena y de todo lo que está consiguiendo para el deporte español y para el nombre de Roquetas de Mar. Lo hemos apoyado siempre. Incluso Rafa Torres le dedicó un vídeo en días pasados transmitiéndole todo nuestro cariño. Siempre apoyaremos a los deportistas de nuestra ciudad, con independencia de cuál sea su ideología o sus opiniones personales, porque nos representan a todos».

Asimismo, «precisamente por eso nos entristece el gesto de desprecio que protagonizó. No porque fuera dirigido contra Pedro Sánchez como persona o como dirigente de un partido político, sino porque fue un desplante hacia el presidente del Gobierno de España, la institución que representa a millones de españoles y españolas, piensen lo que piensen y voten lo que voten. El presidente se merece ese respeto, de la misma forma que el alcalde de Roquetas de Mar, como máximo representante de todos los roqueteros, independientemente de lo que votáramos en las elecciones».

A su vez, la formación socialista roquera señala que «en democracia es perfectamente legítimo discrepar. Lo que no debería perderse nunca es el respeto institucional, la educación y la cortesía. Nos va la convivencia en ello. ¿Qué mundo tendríamos si somos incapaces de algo tan simple como saludarnos con educación entre nosotros por mucho que sea lo que nos separe? Esos valores deben estar por encima de cualquier diferencia política, y la propia Selección Española lo ha demostrado estos días con acierto y con orgullo».

Además, desde el PSOE de Roquetas cuentan que «nos sorprende más aún por el contraste con la actitud mostrada por el propio Álex Baena frente a otros dirigentes internacionales. El respeto institucional no puede depender de quién ocupe el cargo».

«Creemos que esta reflexión cobra aún más importancia cuando hablamos de un reconocimiento como el de Hijo Predilecto de Roquetas de Mar, una distinción que no solo premia una brillante trayectoria deportiva, sino que también convierte a quien la recibe en uno de los principales referentes públicos de nuestra ciudad. ¿Esa falta de respeto es la imagen queremos trasladar al exterior como algo propio de los roqueteros? ¿Esos son los valores de convivencia, deportividad, educación… que queremos trasladar a nuestros niños?».

Para concluir, el PSOE de Roquetas expresa que «esperamos que Álex Baena reflexione sobre lo ocurrido y rectifique. Estamos convencidos de que un deportista de su nivel puede (y debe) dar ejemplo fuera del terreno de juego con los valores de respeto, convivencia y educación que siempre han caracterizado al deporte y a la Selección Española».