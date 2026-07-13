El PSOE de Roquetas celebra que el PP rectifique y reclame ahora la demarcación compartida que «siempre boicoteó»

El PSOE de Roquetas calificó de «ejercicio de cinismo político» la reciente campaña del Partido Popular exigiendo una demarcación compartida entre Policía Nacional y Guardia ... Civil para Roquetas de Mar. Para el PSOE, este giro del PP no es más que una rectificación forzada, ya que los populares «han boicoteado sistemáticamente esta propuesta desde hace décadas».

«Es curioso ver cómo el PP ahora abraza la demarcación compartida, cuando han sido ellos quienes, durante años, han bloqueado este modelo calificándolo de inviable y perjudicial para Roquetas«, señaló el concejal socialista Rafael Torres. El edil recordó que en la etapa de Mariano Rajoy, el PP criticó la demarcación compartida por considerar que no funciona y genera problemas y quiso descartar definitivamente la apertura de una comisaría por entender que Roquetas es un municipio «rural», expresión que utilizó el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

Los socialistas roqueteros aseguran que seguirán reclamando la demarcación compartida, «como hemos hecho siempre», aunque también recordaron que para que eso ocurra es necesario el acuerdo entre los dos cuerpos policiales «y parece que los mandos de la Guardia Civil no están por la labor».

La Guardia Civil no se va de Roquetas

Por otro lado, el concejal socialista también explicó que «aunque el cuartel de Roquetas se cierre, como parece que han decidido sus generales, casi toda la plantilla se va a quedar en esta zona, la gran mayoría en Vícar, y reforzará la vigilancia de las zonas agrícolas de toda la comarca, que hace mucha falta, desde un cuartel que está a 5 minutos de Roquetas».

Además, también recordó que la Guardia Civil tiene competencias exclusivas como la vigilancia del litoral y las zonas naturales, por lo que «no es cierto que se vayan a ir totalmente de nuestro municipio, lo que sí pasará es que la seguridad ciudadana será asumida por la Policía Nacional, como ocurre en todas las ciudades importantes de España».

Desde el PSOE se volvió a defender el modelo de seguridad elegido por el Gobierno de España, que pasa porque Roquetas de Mar tenga una comisaría de Policía Nacional, un cuerpo desplegado en todas las capitales de provincia y las principales ciudades. «Desde siempre hemos reclamado que el crecimiento de Roquetas de las últimas décadas obliga a un cambio de modelo policial para adaptarse a la nueva realidad», insistió Torres.

«No se trata de cambiar el color del uniforme, como se quiere trasladar a la población desde algunos foros, es de puro sentido común que cada cuerpo ha adaptado la formación de sus agentes, sus medios materiales y su forma de trabajar a la realidad que tienen que afrontar en sus respectivos territorios; la Guardia Civil siempre se ha encargado de las zonas rurales, y lo hace muy bien, y la Policía Nacional siempre se ha ocupado de las ciudades, si todos estamos de acuerdo en que Roquetas ya es una gran ciudad, está claro que necesitamos a la Policía Nacional, igual que seguimos necesitando a la Guardia Civil en las funciones que le son propias», insistió.