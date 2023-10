El PSOE respalda a los trabajadores de Urbaser tras una agresión en Las 200 Viviendas

IDEAL Roquetas de Mar Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Manolo García, mostró su apoyo a los trabajadores de Urbaser que denunciaron una agresión a un trabajador de la limpieza en el barrio de Las 200 Viviendas, ante la que el sindicato CSIF, que preside el Comité de Empresa, reclamó mayor implicación al alcalde y a la empresa concesionaria para garantizar la seguridad de la plantilla.

Concretamente, en sendos escritos dirigidos al alcalde, Gabriel Amat, y a la dirección de la empresa, se ponen de manifiesto diversos «acontecimientos» que se vienen produciendo en este barrio, citando el acceso a los vehículos de la empresa, el robo de herramientas e incluso de efectos personales de la plantilla y, la reciente agresión a uno de los trabajadores, «la gota que colma el vaso».

Manolo García quiso mostrar su apoyo a los trabajadores, que también calificaron de «poco afortunadas» las palabras del alcalde en el último Pleno en las que advertía que no iba a poner en peligro a la Policía Local para actuar en Las 200 Viviendas. «El alcalde admite que no tiene capacidad para hacer cumplir las ordenanzas municipales que son su responsabilidad, lo cual es muy grave, pero no contento con ello culpa a la Guardia Civil de su incapacidad», criticó García.

En este sentido, el portavoz socialista instó a Amat a convocar la Junta Local de Seguridad, «como hacen todos los alcaldes de España cuando tienen que tratar un problema concreto o un operativo, que es el lugar donde se analizan estas cosas, en lugar de estar haciendo declaraciones incendiarias ante un tema tan serio para enfrentarse una vez más a la Subdelegación del Gobierno por intereses partidistas».

En este sentido, Manolo García recordó que «el cuerpo encargado de hacer cumplir las ordenanzas municipales es la Policía Local, no la Guardia Civil, y en todo caso estos últimos están para apoyar si surgen problemas de orden público y la Policía Local necesita su apoyo».

«Es evidente que hay un problema en Las 200 Viviendas, empezando por el incumplimiento de numerosas ordenanzas municipales como la limpieza o los ruidos, que como hemos advertido ya en numerosas ocasiones, el Ayuntamiento debe hacer cumplir», declaró el portavoz socialista, para el que «la táctica del avestruz de Amat, de esconder la cabeza y decir públicamente que no piensa mandar a la Policía Local a este barrio, para a continuación criticar a la Guardia Civil, solo consigue agravar el problema», ha declarado.