El PSOE reclama que el Gobierno y la Junta se impliquen en la ampliación y mejora de la depuradora Ha presentado una moción en este sentido, tras acusar al equipo de Gobierno del PP de no hacer nada ante los problemas de vertidos que existen y que el propio Gobierno ya señaló en 2005 J. VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Viernes, 13 septiembre 2019, 09:41

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha presentado una moción en la que propone instar a la Junta de Andalucía para que destine parte de los 55 millones que la consejera Carmen Crespo dice tener para la provincia en la ampliación de la depuradora de aguas residuales, así como reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España que se pongan en marcha de manera «urgente» las actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales en la comarca.

En palabras del portavoz socialista, Manolo García, la iniciativa llega tras un verano en el que «las aguas de baño de nuestra cosa, y con ellas la imagen turística del municipio, se han visto manchadas por los vertidos de aguas residuales procedentes de los emisarios submarinos que vierten al mar los efluentes de la depuradora».

García ha acusado al equipo de Gobierno de PP y VOX de ser «incapaces» de afrontar el problema, hasta el punto de que «en el afán por esconder su incompetencia, han querido hacer creer a la opinión pública que los vertidos provenían de la Balsa del Sapo, que como todo el mundo sabe no vierte aguas al mar desde el mes de junio». Además, ha criticado la actitud «irresponsable» del Gobierno municipal por responder a la denuncia vecinal de los vertidos con «amenazas» a los que grabaron el último vídeo y con críticas a los partidos de la oposición «que llevamos años denunciando el problema». «Una vez más Gabriel Amat y los suyos se esconden de las críticas hablando de daño al turismo, cuando la mayor amenaza contra el turismo de Roquetas no son los que denuncian problemas como éste, sino los que saben que existen y llevan un cuarto de siglo en el Ayuntamiento sin saber solucionarlos», ha asegurado el edil socialista.

El portavoz socialista ha recordado que desde el PSOE se ha pedido y apoyado peticiones para la ampliación de la depuradora «que es algo urgente dado que cuando se diseñó la población era mucho menor que la que tenemos ahora». Así, en 2017 el PSOE ya presentó una moción en este sentido, que no se llegó a tramitar ni en Comisión Informativa ni en el Pleno «porque el PP no quiso comprometer al Gobierno de Mariano Rajoy». Ahora, vistos los problemas de este verano «es hora de que el PP y VOX se tomen en serio el problema de aguas residuales y dejen de aplazar la adopción de medidas necesarias para la mejora del tratamiento y su reutilización».

Desde el PSOE se ha recordado que ya en 2005, el Gobierno socialista de entonces contempló la ampliación de la depuradora de Roquetas con un presupuesto de más de 75 millones de euros, asegurando en su informe que la estación se encuentra «saturada» lo que «provoca periódicos vertidos». Aquel proyecto no solo no se ejecutó con la llegada del PP al Gobierno de España, sino que no éste lo incluyó en el Ciclo de Planificación Hidrológica que finaliza en 2027, postergando la ampliación como pronto hasta 2028.

Terrenos

No solo el PP de Mariano Rajoy tiene la culpa de este retraso en la ampliación de la depuradora. Tampoco el Gobierno municipal de Gabriel Amat ha gestionado la obtención de los terrenos necesarios para llevarla a cabo «porque una vez más se ha supeditado la ejecución de una infraestructura esencial a los intereses urbanísticos», critica Manolo García refiriéndose a la inclusión de la compensación a los propietarios en el aprovechamiento urbanístico previsto en el Z-SAL-01.

Con toda esta problemática, el PSOE propone como solución la implicación del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía. En el caso del Gobierno central, la moción propone la puesta en marcha «de manera inmediata y urgente» de las actuaciones complementarias de utilización de aguas residuales previstas en el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización para el periodo 2016-2021, entre las que se incluye a la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Roquetas de Mar. Ese plan prevé incluir tratamientos en las aguas residuales para que puedan ser reutilizadas.

En cuanto a la Junta de Andalucía, la propuesta del PSOE de Roquetas de Mar pasa por la firma de un convenio de colaboración para que la ampliación de la EDAR sea incluida en los anunciados planes sobre depuración de aguas en la provincia, en los que según la consejera Carmen Crespo, se prevé una inversión de 55 millones de euros en 17 municipios almerienses. «Consideramos el problema de vertidos de nuestro municipio lo suficientemente importante y grave como para que Roquetas de Mar esté en esos planes y esperamos que el PP apoye la petición», concluye Manolo García.