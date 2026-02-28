El PSOE se propone «recuperar el alma de Roquetas»

El PSOE roquetero lanzó recientemente la iniciativa 'Alma de Roquetas de Mar', con el objetivo de difundir valores históricos, culturales y sociales de la ciudad, « ... a menudo olvidados e incluso despreciados por el Ayuntamiento», según el concejal socialista, Rafael Torres.

Así, a través de una serie de vídeos difundidos en redes sociales, la iniciativa pretende publicar entrevistas y testimonios sobre tradiciones, movimientos asociativos, patrimonio y demás aspectos que forman parte de la identidad de Roquetas y los roqueteros.

Estos vídeos se estrenaron el pasado mes de enero con una receta tradicional de pescadores, el caldero de fideos aparte, que protagonizó José Antonio Giménez, pescador jubilado muy conocido en El Puerto como 'El Mangui'.

«Quisimos empezar con ese guiño a los pescadores, sobre todo después de visitar la Casa Anita y comprobar que ese espacio inaugurado recientemente por el Ayuntamiento no dedica ni una palabra a la pesca, que junto con la producción salinera constituye el origen de Roquetas», explicó a IDEAL Torres.

Primeros colonos

La segunda publicación, difundida estos días, se centra en los primeros colonos que llegaron a Roquetas en los años 50 del siglo pasado, para lo que se contó con el testimonio de uno de ellos, Francisco Hurtado, un agricultor roquetero que llegó junto a su familia en aquella época y que a lo largo de una larga entrevista cuenta el sacrificio y el trabajo de aquellos primeros parcelistas para conseguir vivir de las tierras que les asignaron y que, según insiste en el vídeo, no fueron regaladas, tuvieron que pagar con su trabajo.

«Son vídeos cortos para redes sociales, pero publicamos una versión más extensa en nuestro canal de YouTube, porque nos estamos encontrando con muchas ganas de hablar por parte de numerosos vecinos», indicó Rafael Torres. La próxima entrega, prevista para dentro de unos días, se centrará en el barrio de Las Colinas, para lo que se entrevistó al presidente de la asociación de vecinos de este barrio de Aguadulce, Juan Carlos Oyonarte.

Según explicaba Torres, «nuestra intención es seguir dando voz a los roqueteros para hablar de todo lo que forma parte de la identidad de Roquetas como municipio, abarcando todos los núcleos de población, desde Aguadulce al El Solanillo, y poniendo en valor tradiciones, gastronomía, patrimonio, historia y la labor de los vecinos que hacen de Roquetas la ciudad que es hoy».

Un proyecto que, indica el concejal socialista, «nace después de comprobar que el Ayuntamiento no piensa en cohesionar el municipio, para darle una identidad a personas llegadas de tantos lugares diferentes, para hacer ciudad, ya que aquí el PP solo sabe hormigonar y despreciar la historia y el patrimonio que tenemos, que se remonta al menos a 3.000 años atrás ».