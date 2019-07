El PSOE propone un recinto ferial y un 'parque de las familias' para Aguadulce Manolo García, en la rambla de San Antonio de Aguadulce. Los socialistas llevan años proponiendo un recinto ferial y tras la polémica de las últimas fiestas han presentado una moción en este sentido J. VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Martes, 30 julio 2019, 17:09

El secretario general y portavoz del PSOE de Roquetas de Mar, Manolo García, ha anunciado la presentación de una moción en el Ayuntamiento roquetero para proponer la construcción de un recinto ferial y un 'parque de las familias', en la rambla de San Antonio, concretamente en el tramo comprendido entre la avenida Carlos III y el pabellón de deportes.

García ha vuelto a reiterar el «penoso declive» que se está viviendo con las fiestas de Aguadulce en los últimos años, donde la falta de medios, recursos, actividades y espacios «es cada año más patente, como venimos denunciando casi todos los años desde el PSOE».

En el caso de los lugares en los que se instala la feria, el PSOE ha recordado que hace más de dos décadas que se habla de la carencia de un recinto ferial en Aguadulce y los problemas que ello ocasiona. «Un año más han sido muchas las quejas que nos han llegado por el estado de los terrenos en los que se han ubicado las atracciones, con desniveles, hoyos, piedras… que han dificultado el acceso y el tránsito de las personas», ha criticado el portavoz socialista.

Para García, lo ocurrido es una muestra de «dejadez» y «pasotismo» del gobierno del PP y Vox, ya que no solo no se dispone de un recinto ferial, sino que «los terrenos no se han acondicionado mínimamente para acoger las actividades porque a Gabriel Amat y su equipo no les han importado nada las fiestas de Aguadulce, a diferencia de la feria taurina, donde sí vimos el día anterior hasta altas horas de la madrugada una pala arreglando y limpiando la rambla del Cañuelo para que los coches pudieran aparcar ahí».

El hecho de que esta carencia de recinto ferial se lleve produciendo y debatiendo desde hace más de dos décadas sin que nada cambie es, para Manolo García, un ejemplo de «incompetencia y dejadez» del equipo de Gobierno, que «parece que en cuestiones de fiestas ha establecido un ranking de sus prioridades y a Aguadulce le ha tocado la peor parte, porque no solo no mejora, sino que el retroceso y la decadencia está siendo alarmante», ha dicho el portavoz socialista.

Desde el PSOE se recuerda que lleva años proponiendo un recinto ferial para Aguadulce, y además, en las pasadas elecciones municipales su programa incluía convertir la rambla de San Antonio en un corredor verde hasta las montañas y acondicionar en el entorno del pabellón de deportes un recinto ferial y un 'parque de las familias'. «Lamentablemente los resultados electorales no nos han permitido poner en marcha esos proyectos, pero desde el PSOE vamos a seguir buscando soluciones a los problemas de los vecinos, en este caso de Aguadulce, y por eso hemos presentado una moción ante un problema y unas necesidades que son ya un clamor popular que el PP de Gabriel Amat, por las razones que sea, desprecia por completo», ha insistido.

Mientras se acondiciona el nuevo recinto ferial y un 'parque de las familias' en esta parte de la rambla de San Antonio, la moción incluye la petición de que, de cara a las próximas fiestas, de forma «urgente» se realicen trabajos para adaptar y allanar los terrenos, unas labores de sencilla y barata ejecución que «evitarían el espectáculo tercermundista que se ha dado este año en un municipio que presume de excelencia y modernidad», ha concluido el portavoz socialista.