El PSOE se pregunta por el beneficio de la privatización de las 100 Horas, que ve en decadencia Para Manolo García no tiene sentido gastar 100.000 euros en la organización si la mayor parte de los recursos siguen siendo municipales

Pasada más de una semana de la terminación de las 100 Horas del Deporte, sobre las que el Ayuntamiento aún no ha hecho una valoración, el portavoz del PSOE, Manolo García, se preguntó ayer por el beneficio de la privatización de este evento deportivo, que por primera vez el Ayuntamiento encargó a una empresa con un coste de 100.000 euros. «Hemos visto, y nos cuenta el propio personal, que han movilizado a la plantilla municipal y de las empresas contratadas para consejería y otros servicios, hasta el punto de que se han cerrado instalaciones deportivas durante esos días porque no había personal para mantenerlas abiertas», comentó el edil socialista, para el que «si casi todo el personal lo sigue poniendo el Ayuntamiento y son los clubes los que organizan las competiciones de sus respectivos deportes, no sabemos muy bien el sentido que ha tenido gastar casi 100.000 euros en un comisionista para que se subcontraten cosas como la compra de trofeos, las camisetas, o los servicios sanitarios y de seguridad, que ya contrataba directamente el Ayuntamiento».

Precisamente la empresa que se ha hecho cargo del contrato es la misma que está encargándose de casi todas las licitaciones que provienen del área de Deportes y Tiempo Libre, algo que también criticó Manolo García. En el caso de las 100 Horas se adjudicó por apenas tres euros de diferencia con respecto al importe de licitación, habiéndose presentado una sola empresa, «la misma que cobró por el alquiler de tres meses del famoso Cubofit más del doble de lo que gastó la UAL en comprarlo». «El resto de empresas parecen haberse cansado de que el desgobierno de Amat adjudique los servicios siempre a los mismos, que ya ni presentan ofertas, y los amigos de Rubí parecen estar tan seguros de ganar que tampoco se molestan en rebajar el importe de la licitación», denunció.

Decadencia

Además del «derroche» del área de Deportes en la organización de un evento sobre el que recordó que fue puesto en marcha por el anterior equipo de Gobierno del PSOE, Manolo García denunció la «decadencia imparable y evidente» que sufre. Entre los problemas denunciados, mencionó quejas por la falta de promoción, ya que este año ni se anunció a tiempo la apertura de las inscripciones.

También criticó que las 100 Horas apenas han evolucionado y hace años que se sigue haciendo «prácticamente lo mismo» y la falta de pruebas de deportes avanzados «en pleno 2022», por último se preguntó si el municipio no tiene suficientes instalaciones de pádel para tener que recurrir a un centro privado para su celebración.

En definitiva, el concejal socialista aseguró que las 100 Horas «tienen un enorme potencial, incluso turístico, pero la falta de ideas, la desorganización, y el modelo caduco y trasnochado de este equipo de Gobierno, no solo las mantienen por inercia, sino que las están matando lentamente, ya que de lo único que parece preocuparse el señor concejal y el alcalde es de privatizar servicios que, casualidad o no, siempre acaban encargándose a la misma empresa y en algunos casos con unos costes más que sospechosos», concluyó.