El PSOE pide más transparencia en una moción que denuncia varias deficiencias en la web municipal Algunas secciones de la web institucional tienen información desfasada, hace tiempo que no se actualizan o, como en el caso de la agenda del alcalde, obligatoria según la Ley de Transparencia, no dan permiso para verla al usuario J. VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Viernes, 20 septiembre 2019, 09:18

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha presentad0 una moción en la que exige al equipo de Gobierno del PP y VOX que se comprometan «en serio» por la transparencia y el buen gobierno, puesto que «en el panorama social actual se exige a la política que la gestión pública sea transparente en su actividad», en palabras del portavoz socialista, Manolo García.

García ha asegurado que la web oficial del Ayuntamiento de Roquetas de Mar presenta «serias carencias», motivo por el que se ha reclamado al equipo de Gobierno que «apueste claramente por la transparencia de cara al ciudadano».

El PSOE ha recordado que las leyes estatal y autonómica de Transparencia, exigen que la información que se incorpore a la web institucional se haga «de forma periódica, veraz, objetiva y actualizada trimestralmente, además de hacerse de manera segura y comprensible». Requisitos que a juicio de los socialistasroqueteros no se están dando en estos momentos pese a que el Ayuntamiento está obligado a ello desde 2015.

Para empezar, la web municipal (roquetasdemar.es) incumple el principio básico de facilidad y comprensión exigido por la ley. En ella no se indica de manera «clara y directa» que se incluya toda la información obligatoria de la Ley de Transparencia y se mezclan apartados como Gobierno Municipal y Gobierno Abierto con «toda clase de información no estructurada». Además, muchos de sus enlaces no están operativos y llevan de nuevo a la pantalla principal u ofrecen información desactualizada.

Como ejemplo, el portavoz socialista pone el apartado de Gobierno Abierto sobre 'Información institucional y organizativa', donde meses después de la constitución de la nueva Corporación, sigue ofreciendo información institucional de la anterior legislatura, mientras que los apartados de 'Información de relevancia jurídica' o 'Registro de contratos', se dejaron de actualizar hace años.

Otro aspecto criticado por Manolo García es la obligación recogida en la Ley de Transparencia de publicación de la agenda institucional del Gobierno municipal. En el caso de Roquetas de Mar este apartado está «escondido» en un enlace llamado 'Índice de transparencia', dentro del cual está la denominada 'Agenda del alcalde', que «no contiene ninguna información de cuál es la actividad que está llevando a cabo el máximo representante del Ayuntamiento, y para colmo, sale un mensaje diciendo que el que la consulta no tiene permiso para ver el contenido», denuncia el edil socialista. «Cualquiera que entre este mes de septiembre a la agenda institucional verá que nuestros concejales de Gobierno o no están haciendo nada o están ocultando lo que hacen», afirma García.

Desde el PSOE se reconocen «esfuerzos a nivel técnico» en algunas áreas de gestión, pero «son significativamente insuficientes» y pueden poner al Ayuntamiento de Roquetas de Mar «en riesgo de denuncia ante el Consejo de Transparencia de Andalucía». Por ello, Manolo García ha recomendado al equipo de Gobierno «que se ponga a trabajar de verdad para que los ciudadanos de Roquetas tengan acceso a toda la información municipal, por la que pagan sus impuestos», en este sentido, ha advertido que«los índices que publican algunas organizaciones son indicadores a tener en cuenta, pero no pueden ser la excusa para darse por satisfechos y no seguir avanzando en este terreno, no olvidemos que Roquetas también ha recibido premios a la limpieza, que ya sabemos todos los vecinos lo bien que funciona».