El PSOE ve las fiestas «estancadas» y «con los mismos errores y carencias de siempre» El portavoz socialista, Manolo García, recordó que Amat lleva «un cuarto de siglo» sin solucionar el problema de la falta de recinto ferial J. VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Viernes, 11 octubre 2019, 09:26

El portavoz del PSOE en Roquetas de Mar valoró ayer las pasadas fiestas de la Virgen del Rosario, considerando que «siguen estancadas, sin dar el salto acorde con la población actual de la ciudad». Para Manolo García, «no son ni las fiestas de un pueblo, ni las fiestas de una ciudad; como en tantas otras cosas, Roquetas no es ni una cosa, ni la otra, para un equipo de Gobierno que considera nuestro municipio una ciudad solo cuando le interesa», declaró.

Ese «estancamiento» se justifica desde el PSOE por considerar que mantienen carencias como la ausencia de recinto ferial que Gabriel Amat no ha resuelto «en el cuarto de siglo» que lleva de alcalde. «Con todo lo que presume Gabriel Amat del crecimiento y la transformación de Roquetas, seguimos sin recinto ferial, que es el gran debe de estas fiestas, que se siguen ubicando en los mismos sitios, generando problemas de suciedad y ruidos a los vecinos», declaró el edil socialista.

Desde el PSOE también se ven pocos avances en un programa electoral que se hace «por inercia» y que «mantiene y comete año tras año los mismos errores», entre los que Manolo García mencionó la inclusión de todas las exposiciones ya existentes y repartidas por el municipio dentro del programa de fiestas «para que hagan bulto y parezca que se hacen muchas cosas, lo cual es tan ridículo como lamentable» o la ausencia de conciertos o espectáculos «estrella».

Además, desde el PSOE se considera que los problemas de ruidos y suciedad son agravados por las decisiones del propio equipo de Gobierno. Como ejemplo, Manolo García puso la estrenada este año Caseta Noche Joven que si bien «es un triunfo que el PP tenga en cuenta a los jóvenes, grandes olvidados durante todos sus gobiernos y las fiestas que han organizado», desde el PSOE se critica la ubicación. «En lugar de aprovechar la Plaza de Toros para ubicar ahí la zona juvenil, más controlada, recogida y con menos molestias para los vecinos, se ha vuelto a decidir, un año más, ceder la Plaza de Toros a un promotor privado para el Oktoberfest», criticó.

La decisión, ubicando el Oktoberfest alejado del centro, ha restado ambiente a la feria del mediodía, «que agoniza desde hace años, como ha ocurrido con las demás que tanto éxito tuvieron en su día, caso de Aguadulce o El Puerto, por sus miedos y complejos, mientras en los municipios de alrededor la feria del mediodía se celebra con normalidad y es una de las partes más destacadas de sus programaciones».

El PSOE recordó la tradición que había en Roquetas, al igual que ocurre en Almería capital y El Ejido, de instalar casetas por parte de asociaciones, colectivos y empresas, implicando a toda la sociedad, y que «se ha perdido desde que Gabriel Amat es alcalde». Un «miedo a la participación vecinal», que también se refleja, según el PSOE, en la ausencia de actividades que impliquen a vecinos y colectivos, entre las que Manolo García ha puesto de ejemplo los concursos lúdico-deportivos vecinales de las fiestas de municipios cercanos como el Divershow Prix de Vícar, que se han convertido en una sensación en los últimos años, implicando a gente de todas las edades y promoviendo un ocio sano, pero que en Roquetas «supone innovar demasiado para el equipo de Gobierno».

Para los socialistas, la única concesión a la participación que ha hecho el Ayuntamiento en las fiestas de este año ha sido con los actos religiosos, en los que a juicio de Manolo García «se ha producido un uso y un abuso de la imagen de la Virgen del Rosario más propio de tiempos pasados». Para el portavoz socialista «los actos religiosos últimamente parecen ser una obsesión para el PP, no sabemos si por influencia de sus socios de VOX», aclarando que el

no está en contra de ellos «pero sí estamos en contra de los agravios comparativos; no puede ser que para los actos religiosos haya dinero y apoyo de todo tipo, incluida difusión en los perfiles institucionales, mientras al resto de asociaciones y colectivos no se les presta la más mínima atención ni respaldo».