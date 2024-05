El PSOE exige dimisiones ante el «caos de tráfico» de las pruebas de triatlón

J. C . Roquetas de Mar Lunes, 27 de mayo 2024, 18:56 | Actualizado 19:17h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El PSOE de Roquetas de Mar exigió este lunes que se «depuren responsabilidades» ante los «gravísimos» hechos ocurridos este pasado fin de semana en la organización del tráfico con motivo de las competiciones de triatlón, especialmente el sábado, donde según denunció el concejal socialista, Rafael Torres, hubo familias «atrapadas en atascos» durante más de hora y media en los momentos más complicados y cuyo caos «puso incluso en riesgo la vida de personas».

Concretamente, Torres calificó de «despropósito» que las pruebas incluyeran el centro de Urgencias de la Avenida Reino de España dentro del recorrido, con los consiguientes problemas de acceso. El concejal socialista comentó que «muchos vecinos optaron por irse a Aguadulce ante las dificultades para acceder a las Urgencias de Las Salinas, pero lo más grave es que los propios médicos nos han denunciado enormes problemas el sábado para poder acudir a los avisos y, que sepamos, en al menos un caso, se obligó a dar un rodeo a una ambulancia que tenía que atender una emergencia P1, de máxima prioridad vital, porque nadie había previsto cómo actuar en estos casos y no se le abrió el paso».

Para el PSOE, la falta de previsión y la desorganización se agravó con el conflicto que vive estos días la plantilla de la Policía Local con el equipo de Gobierno, ya que «apenas había policías para poner orden en semejante desastre y como resultado, toda la arteria principal de Roquetas y los accesos a la Variante quedaron completamente colapsados durante gran parte de la mañana del sábado».

Otro factor que a juicio de Rafael Torres tuvo una gran influencia en lo ocurrido fue la falta de información. «Lo advertimos ya cuando hubo los cortes de agua en Nochevieja, que no todo el mundo tiene redes sociales, no se puede pensar que con publicar en redes un mapa dos días antes de la prueba todo el mundo se va a enterar, hay que preparar más canales informativos para llegar a toda la población», ha defendido. Según Torres, muchos vecinos, e incluso comerciantes de las zonas afectadas, aseguran que no se enteraron de los cortes, desvíos y horarios. «¿Cómo es que a nadie se le ocurrió colocar días antes carteles en las zonas afectadas indicando recorridos, desvíos alternativos y horarios? ¿Pero es que no hay nadie al volante en este Ayuntamiento?», se preguntó el concejal socialista.

«Hace unos meses se tomaron a cachondeo y votaron en contra de nuestra propuesta para articular nuevos canales de información para estas situaciones, esperamos que hayan aprendido la lección de humildad que les ha dado lo ocurrido este fin de semana y se pongan a trabajar para que esto no vuelva a ocurrir», dijo Torres.

Por último, concejal socialista quIso dejar claro que «apoyamos totalmente la organización de este tipo de pruebas deportivas, yo mismo he participado en más de una ocasión, y si tienen la importancia de la celebrada este fin de semana mejor aún, también entendemos que es normal que se produzcan molestias e incidencias en el tráfico, pero lo que no es normal es que se corten las calles de media ciudad un sábado por la mañana, sin apenas información, sin un protocolo claro de emergencias para facilitar el acceso a las ambulancias y sin policías suficientes para regular todo esto», concluyó.