El PSOE exige conocer los contratos realizados con motivo de las 100 Horas

El Grupo Municipal del PSOE de Roquetas de Mar, a través de su portavoz, Manolo García, exigió conocer los contratos que tenía estipulados el Ayuntamiento de esta localidad con las empresas que se encargaban de realizar las 100 horas de deportes.

Una de las críticas que le lanza esta formación política al equipo de Gobierno de Amat es el ecesivo gasto de dinero que tiene el Ayuntamiento con las empresas privadas, ya que según explica el PSOE, este evento «lo sostiene los propios trabajadores municipales y los clubes».

Por parte del Partido Socialista Obrero Español acusan al Ayuntamiento de que este evento cada vez va a peor, incluso explican que las 100 horas de deportes está pasando por «una muerte lenta y agónica». Valoran que el evento deportivo que cumplió este año 35 años, con una edición que a su juicio ha sido «la más triste de su historia» por la «dejadez» del equipo de Gobierno de Amat.

Para Manolo García, que estuvo acompañado del concejal Rafael Torres y el miembro de la Ejecutiva Municipal, José Antonio Pérez Perceval, «es como si Amat y Rubí ya no quisieran seguir organizando Las 100 Horas y, temerosos de la reacción de la ciudadanía si las suprimen de golpe, hubieran optado por dejarlas morir lenta y agónicamente, eso sí, regando de paso con miles de euros a las empresas de siempre».

El portavoz socialista destacó que este año «ni siquiera se han publicitado Las 100 Horas» y recordó que el año pasado ya hubo también quejas por la falta de difusión e información sobre los plazos de inscripción. «Es todo tan desastroso, que solo se puede pensar que la única intención de hacerlo tan mal es acabar eliminándolas y es algo que no vamos a permitir desde el PSOE», adviertió el portavoz.

El Grupo Socialista se hizo eco de los problemas surgidos entre árbitros y jugadores por no contar con árbitros federados, también lamentado lo ocurrido con la niña Ainara, que tuvo que recurrir a las redes sociales para denunciar que no se le permitía jugar junto a sus compañeros de equipo porque el Ayuntamiento no actualizó las bases conforme a las reglas que existen ya desde hace años y que permiten los equipos mixtos en categorías inferiores.

Además, inciden que «otro año más tenemos que lamentar la falta de opciones en deporte adaptado, que es algo de lo que se llevan quejando amargamente numerosos deportistas edición tras edición». Prueba de la «nula falta de interés» por Las 100 Horas es que «este año ni se han molestado en hacer un lavado de cara a las instalaciones antes de que empezaran las prueba».

Critican que «las pistas de pádel no se han podido utilizar por el mal estado que presentaban, había instalaciones sin duchas operativas, el campo de césped de Las Salinas se encuentra en un estado lamentable que incluso provoca heridas a los jugadores, a lo que suman banquillos rotos, la falta de banderines y otros elementos básicos en las competiciones», comentan desde el Grupo Municipal del PSOE.