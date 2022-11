El PSOE exige a Amat que explique por qué Roquetas sigue sin integrarse en el VioGén

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Manolo García, ha exigido al alcalde, Gabriel Amat, que «dé la cara» y explique los motivos por los que a día de hoy sigue negándose a unirse al sistema VioGén de coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para luchar contra la violencia de género. «Amat debe dar explicaciones sobre su negativa a que la Policía Local se coordine con el resto de cuerpos para dar apoyo y seguridad a las mujeres víctimas de esta lacra», ha declarado el edil socialista, que recuerda que actualmente 236 municipios andaluces, 27 de ellos de la provincia de Almería, forman parte de este sistema.

García ha recordado que la ausencia de Roquetas de Mar en el VioGén ha sido denunciada por su partido en los últimos años, pero «Amat sigue mirando para otro lado, ni siquiera se ha molestado en responder al requerimiento enviado hace más de un año por la Subdelegación del Gobierno pidiéndole que aclarara qué piensa hacer». Algo que en su opinión «es aún más grave si tenemos en cuenta que gobierna en un municipio que ya ha sido señalado en varias ocasiones como uno de los que mayor incidencia de violencia de género tiene en relación con su número de habitantes».

«Este 25 de noviembre, el alcalde se pondrá el traje de hombre preocupado y hará el postureo de darse un paseo con una vela en la mano para mostrarse solidario con las mujeres que sufren las agresiones machistas, pero nada de eso podrá ocultar que la Policía Local que él dirige sigue sin coordinarse con el resto de cuerpos para apoyar la labor de la Guardia Civil y la Policía Nacional a través de este sistema, que protege actualmente a más de 2.500 mujeres de toda la provincia, muchas de ellas roqueteras», ha denunciado Manolo García.

Para el portavoz socialista, «es muy grave» que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar «siga dando vueltas con esta integración desde que se iniciara el proceso de adhesión en 2013». «Incluso se llegó a firmar un acuerdo de colaboración en 2014 para su incorporación, pero esta adhesión sigue sin producirse ocho años después, con excusas poco creíbles por parte de Roquetas que ya ponían incluso con sus compañeros del Gobierno de Rajoy»; por ello, Manolo García cree que «Amat debe dar la cara y explicar a los vecinos, y especialmente a las mujeres, qué le impide firmar esa integración».

Manolo García ha vuelto a defender la necesidad de que Roquetas de Mar se adhiera a un sistema del que forman parte todos los cuerpos de seguridad y que permite analizar caso a caso el riesgo que corren las mujeres amenazadas y establecer de forma coordinada un seguimiento de cada una de ellas. «Con las últimas incorporaciones de policías ya no puede decir que no hay efectivos, así que Amat debe decir claramente si el problema es que no cree que las mujeres necesiten protección, si es que quiere dejar sola y no ayudar a la Guardia Civil en este tema, o qué otra cosa está detrás de este incomprensible bloqueo», ha concluido el portavoz socialista.

Al respecto, desde el equipo de Gobierno se ha respondido que se trabaja en esa integración y se ha atribuido el retraso a la pandemia de la covid-19, según apuntaron fuentes municipales. No obstante, el Consistorio roquetero aseguró que existe «colaboración» en este tipo de actuaciones, que se presta de forma no oficial por parte de la Policía Local a la hora de atender a las víctimas.