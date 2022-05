El PSOE exige a Amat «medidas excepcionales» ante el «grave problema» de mosquitos en Roquetas

El portavoz del PSOE de Roquetas de Mar, Manolo García, lamentó la «aparente tranquilidad» con la que el equipo de Gobierno del PP está afrontando «una de las mayores crisis que se recuerdan en cuanto al problema de los mosquitos». «No es la primera vez que este tema se le va de las manos al alcalde, pero lo de este año parece gravísimo, porque con unas lluvias históricas, todos sabíamos que habría muchos más mosquitos si no se actuaba», criticó.

Por ello, el dirigente socialista consideró que «ante una primavera excepcional, hay que poner sobre la mesa soluciones excepcionales, no podemos permanecer de brazos cruzados echando la culpa a las lluvias». García reclamó que se contrate los refuerzos necesarios para afrontar el problema. «Si hay que duplicar, triplicar o cuadruplicar los medios, que se haga, ya, cuanto antes, lo que no se puede hacer es luchar con los recursos de otros años, que ya de por sí son insuficientes, cuando en esta ocasión la situación es muchísimo peor», dijo tras recordar que el Ayuntamiento «tiene apalancados más de 50 millones de euros de remanentes que no gasta, y que deberían estar invirtiéndose en cuestiones prioritarias como la lucha contra los mosquitos o acabar con la carencia tercermundista del transporte público, que debería tener ya Roquetas desde hace 20 años».

El edil socialista ha advertido que «no se trata solo de las molestias de los vecinos, que no pueden salir a la calle estos días, es que nos estamos jugando el pan de muchos hosteleros y comerciantes, del personal del sector turístico, que puede perder la oportunidad de un verano que se preveía histórico tras la pandemia, porque el alcalde ha vuelto a infravalorar la importancia de este problema».

El edil socialista volvió a reiterar la necesidad de que la lucha contra los mosquitos se lleve a cabo todo el año con medios preventivos y vigilancia. «Los expertos llevan años diciéndolo, hay que combatir los mosquitos antes de que aparezcan, luchando contra las larvas que se crían en los estancamientos de agua, que hay que tener muy controlados, pero parece que esto no le entra la cabeza al PP de Amat».

Por último, García también mencionó métodos naturales de lucha contra los mosquitos, como la instalación de nidos de murciélagos, capaces de comer hasta 3.000 mosquitos diarios cada uno, u otros depredadores naturales, que «se han mostrado muy eficaces en zonas con graves problemas como el Delta del Ebro, pero que como todo lo que sea nuevo y ecológico, ni está ni se le espera en Roquetas con Gabriel Amat y el PP.