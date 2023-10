El PSOE denuncia la tala de árboles en la Rambla de San Antonio de Aguadulce

IDEAL Roquetas de Mar Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El PSOE de Roquetas de Mar ha insistido hoy en sus críticas contra el proyecto de la Rambla de San Antonio de Aguadulce, con la aparición de las primeras imágenes de árboles arrancados y cortados como consecuencia de las obras que se están llevando a cabo. El portavoz socialista roquetero, Manolo García, calificó de lo ocurrido como una «huida hacia adelante» del alcalde, Gabriel Amat, que continúa con su «idea trasnochada de arrasar este pulmón verde de Aguadulce».

García recordó que «nos hemos opuesto desde el primer momento a esta salvajada propia de otros tiempos, hemos planteado la necesidad de hacer un proyecto completamente nuevo, que además se debe hacer contando con los vecinos, y lo vamos a seguir defendiendo con firmeza». Por este motivo, ha vuelto a invitar al alcalde a que «recapacite» para «diseñar entre todos una actuación de la que sentirnos orgullosos, que sea un verdadero proyecto de renaturalización de este espacio».

Para el portavoz socialista «este proyecto, que no tendrá financiación europea porque va contra cualquier idea de renaturalización real y contra el sentido común, hará que perdamos un verdadero espacio natural dentro de la ciudad para convertirlo en una explanada de hormigón, una auténtica sartén que generará más calor a las viviendas cercanas y será inhabitable en los meses de verano, como bien saben los vecinos que viven alrededor del Parque de Los Bajos, otra víctima de la mentalidad anticuada de nuestro alcalde».

Para el PSOE de Roquetas, además de la pérdida de árboles, este proyecto es una «irresponsabilidad», porque «la Junta ha autorizado las obras con la condición de no hacerse responsable de lo que suceda en caso de riadas, lo cual no es muy tranquilizador para los vecinos que sufrirán las consecuencias, si como tememos, el proyecto no está bien diseñado para estos casos», advertió el portavoz socialista.