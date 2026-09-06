El PSOE denuncia que el PP de Amat llega 20 años tarde con el nuevo Ayuntamiento

El PSOE de Roquetas de Mar denunció la «falta de visión y planificación» del equipo de Gobierno de Gabriel Amat tras anunciar un proyecto de ... derribo y construcción de una nueva Casa Consistorial cuyo coste ascenderá a al menos 15 millones de euros. Durante su intervención en el Pleno municipal celebrado este pasado miércoles, el concejal socialista, Rafael Torres, recordó que esta solución llega con décadas de retraso respecto a lo que el PSOE ya advertía cuando el municipio comenzó a crecer exponencialmente.

Torres recordó que hasta ahora, la respuesta del alcalde a las propuestas socialistas para construir un nuevo Ayuntamiento adaptado a las necesidades de una ciudad que ha multiplicado su población, fue rechazar esta posibilidad y apostar por ir ampliando la Casa Consistorial de forma fragmentada. «En este tiempo se han comprado edificios aledaños, se han alquilado locales, se ha hecho un Ayuntamiento a base de trozos y se han pagado innumerables reformas», reprochó el edil, que formuló una pregunta clave: «¿Cuánto dinero nos podríamos haber ahorrado los roqueteros si en su día se nos hubiera hecho caso?».

El concejal socialista advirtió de que el resultado de esta «política de parches» es que un gran esfuerzo económico acumulado durante años quedará ahora reducido a escombros, obligando a la ciudadanía a asumir económicamente una nueva e imponente inversión por la «incompetencia gestora» del PP de Amat.

Asimismo, puso en duda el estado real del inmueble actual. «La mayor parte del edificio es de reciente construcción, por lo que aunque necesita una actualización ambiciosa, nos preguntamos si no habría sido mejor reformar lo que ya hay, a la vista de que en su día se empeñó en ir ampliando con parches».

Un «capricho faraónico»

Rafael Torres puso cifras a la obra anunciada, y es que la inversión prevista con el nuevo edificio es similar a lo que costaría la construcción de dos institutos y se acerca a la mitad del coste de la obra del hospital. «Todo ello sin olvidar los millones y millones gastados en reformas y ampliaciones realizadas a trozos y que se van a tirar a la basura por no haber tenido más visión de futuro», apuntó.

Por último, el edil socialista advirtió de los costes finales del proyecto, ya que «viendo el historial que tiene Amat de modificados y ampliaciones en todos sus proyectos, habrá que ver cuánto acaba costando a todos los roqueteros este capricho faraónico que no habría sido necesario de haber hecho las cosas con cabeza en su momento».