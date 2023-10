El PSOE denuncia la «parálisis» de dos centros educativos

J. C. Roquetas de Mar Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El parlamentario andaluz del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, acompañado por concejales socialistas de Roquetas de Mar, encabezados por su portavoz, Manolo García, denunció la parálisis que sufren los proyectos de construcción de dos IES en la ciudad, los de Las Salinas y Las Marinas. En el caso concreto de Las Salinas, Sánchez Teruel defendió que el proyecto del IES «responde a una necesidad muy notoria en el municipio», que se refleja en la existencia de más de 40 barracones escolares, en los que estudia actualmente el alumnado que debe ir a este instituto. «Desgraciadamente este centro no es una prioridad para el Gobierno de Moreno Bonilla, porque en 5 años aún no lo ha licitado ni construido», explicó el parlamentario socialista, para el que lo ocurrido con este centro es una prueba de la «poca credibilidad» que tienen las palabras de la consejera de Desarrollo Educativo, que dijo el pasado marzo en una visita a la ciudad que este verano se licitarían las obras, algo que no ha ocurrido. Unas críticas que apoyó el concejal roquetero, Rafael Torres, que además es uno de los padres afectados por la lentitud con la que la Junta de Andalucía está tramitando este proyecto. Torres comentó que «los padres seguimos esperando la licitación de las obras mientras nuestros hijos acaban hacinados en barracones prefabricados».

El edil recordó «que Gabriel Amat mintió a los vecinos el pasado mayo», cuando dijo en su programa electoral que las obras ya estaban licitadas. «No lo estaban entonces y no lo están ahora y no sabemos a qué esperan para hacerlo, cuando dijeron ya hace meses que ya estaba el proyecto redactado». Una necesidad urgente que también se está dando en Las Marinas, otro lugar que visitaron los socialistas y donde según el portavoz del Grupo Municipal, Manolo García, «hace falta sí cabe con más urgencia un instituto».

Así, García detalló que en estos momentos hay una sección del futuro IES en el colegio Gabriel Cara, que «ya se encuentra al límite de su capacidad, por lo que para el próximo curso no tendrá espacio para nuevos alumnos y, lo que es más preocupante, no hay tampoco lugares para instalar barracones prefabricado», concluyeron desde la formación.