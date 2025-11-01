Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marlaska saluda a guardias civiles R. I.

«El PSOE demuestra tener pocos escrúpulos al hablar de seguridad»

Roquetas de Mar ·

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar acusa al portavoz suplente del PSOE de «usar la seguridad con fines políticos mientras el Gobierno de Pedro Sánchez tiene abandonada a la Guardia Civil y a los vecinos de Roquetas«

J. Cortés

Roquetas de Mar

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:50

Comenta

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, José Juan Rodríguez, ha lamentado las declaraciones del portavoz suplente del PSOE local, recordando ... que «hay que tener muy pocos escrúpulos para hablar de seguridad en Roquetas de Mar cuando las competencias son del Gobierno de Pedro Sánchez y son ellos quienes han abandonado a la Guardia Civil y a los vecinos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  3. 3 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  4. 4 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  5. 5

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  6. 6 El pueblo de Granada con 70 vecinos y cuatro millones de abejas
  7. 7

    La Audiencia prohíbe a un vecino de Granada acercarse a una jueza
  8. 8

    La capital recupera las naves centenarias del Ingenio de San Juan para uso cultural
  9. 9

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  10. 10

    Vinicius y Hongla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «El PSOE demuestra tener pocos escrúpulos al hablar de seguridad»

«El PSOE demuestra tener pocos escrúpulos al hablar de seguridad»