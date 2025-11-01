«El PSOE demuestra tener pocos escrúpulos al hablar de seguridad»

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, José Juan Rodríguez, ha lamentado las declaraciones del portavoz suplente del PSOE local, recordando ... que «hay que tener muy pocos escrúpulos para hablar de seguridad en Roquetas de Mar cuando las competencias son del Gobierno de Pedro Sánchez y son ellos quienes han abandonado a la Guardia Civil y a los vecinos».

Rodríguez ha subrayado que «la competencia de que haya guardias civiles en el cuartel es del Gobierno de España, las instrucciones que reciben vienen del Gobierno de España, y las decisiones que hacen que se pierdan patrullas porque tienen que desplazarse kilómetros fuera del municipio también son responsabilidad exclusiva del Gobierno de España».

«Vergüenza debería darle al PSOE hacer vídeos con un cuartel que se cae a pedazos»

El primer teniente de alcalde ha considerado «una auténtica vergüenza» que el PSOE local utilice la situación del cuartel de la Guardia Civil «para intentar sacar rédito político cuando ese cuartel depende directamente de su partido en el Gobierno central y se cae a pedazos». Rodríguez ha recordado que «el cuartel de Roquetas se encuentra en un estado deplorable, y lo saben perfectamente porque el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se hizo la foto en campaña frente a la fachada sin ni siquiera avisar al alcalde de la ciudad para anunciar la comisaría de la que nunca más supimos. Aún estamos esperando que el Gobierno acepte las instalaciones que les hemos cedido para los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Lo dejarán que se pierda como ocurrió con el solar de Las Salinas?».

«Es una vergüenza que tengan que venir patrullas de otros municipios»

Rodríguez ha calificado de «bochornoso» que tengan que venir patrullas de Vícar y de municipios más lejanos para cubrir servicios en Roquetas porque aquí no hay suficientes efectivos. «Eso ocurre porque el Gobierno de España no cumple con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que está aprobada, y además, como hemos sabido por denuncias que han realizado las propias asociaciones de guardias civiles y que hemos conocido por informaciones en prensa, existen numerosas bajas psicológicas y agresiones en agentes destinados en nuestro municipio».

«Que dejen de echar balones fuera y asuman sus competencias», ha exigido Rodríguez, quien ha insistido en que «el PSOE no puede pretender culpar al Ayuntamiento cuando todo lo que ocurre en materia de seguridad en Roquetas depende de las decisiones y de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez».

«El PSOE usa los problemas de seguridad y la inmigración con fines políticos»

El primer teniente de alcalde ha afirmado que «el PSOE roquetero demuestra muy pocos escrúpulos al utilizar los problemas de seguridad y las cuestiones migratorias —que también son competencia del Gobierno de España— para hacer política partidista». En su opinión, «las políticas migratorias que están aplicando no son políticas, son pura inacción y dejación de funciones», y ha calificado como «deleznable» que «se hagan declaraciones políticas en mitad de una investigación judicial que afecta directamente al propio PSOE».

«Que expliquen cómo se han filtrado las imágenes»

Por último, Rodríguez ha querido destacar la labor de la Policía Local de Roquetas de Mar, «que está trabajando con profesionalidad y rigor, y gracias a la cual existen imágenes de actuaciones recientes en la zona de Las 200 Viviendas. Unas cámaras que el Ayuntamiento instaló en sitios clave de la ciudad y que día a día ayudan a esclarecer delitos gracias a la gran labor de la Policía Local y la relación excelente que existe entre ambos cuerpos», aunque ha reclamado al PSOE de Roquetas de Mar que «explique cómo se han filtrado esas imágenes, algo que también debería preocuparles si de verdad se tomaran en serio la seguridad».

Desde el equipo de Gobierno «no hemos parado de tender la mano para dar más seguridad a nuestros vecinos. Prueba de ello es el acuerdo al que llegó el Ayuntamiento de Roquetas de Mar con la Guardia Civil para el uso de los calabozos», explica Rodríguez.

«El PSOE solo promete antes de las elecciones y calla después»

Rodríguez ha recordado que el PSOE es «experto en prometer antes de las elecciones y olvidarse después». «Ya lo vimos con Rodríguez Zapatero, que dejó en un cajón el proyecto de la comisaría y el convenio firmado con el Ayuntamiento, y lo volvemos a ver ahora con Pedro Sánchez, que ha paralizado todos los acuerdos firmados con el ministro Zoido y no ha movido un dedo desde entonces», ha afirmado.

«Reiteramos, como equipo de Gobierno con su alcalde Gabriel Amat a la cabeza, que el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE de Roquetas deberían dejar de hacer vídeos y declaraciones y ponerse a trabajar. Roquetas de Mar no necesita más anuncios ni excusas: necesita hechos, más seguridad y medios para los guardias y la ciudad de Roquetas de Mar», ha concluido Rodríguez.