El PSOE critica el estado de la Carretera del Butano

El PSOE de Roquetas de Mar denunció, a través de su perfil en las redes sociales, critica la situación en la que se encuentra la ... Carretera del Butano. A través de un vídeo en el que se ven basuras sin control en la Carretera del Butano, exponen que «los vecinos están hartos de quejarse pero Amat no hace caso», explicando que no son solo basuras, con ellas llegan las ratas y los malos olores.

En un Pleno municipal reciente, el concejal y portavoz de la formación socialista roquetera, Rafael Torres, ya lo denunció en una sesión. «Es que no hay Pleno que no traigamos aquí una cuestión de basuras. Por algo será, señora concejala. Una vez más, le rogamos por favor, que tomen medidas. Otro ejemplo está en la Carretera del Butano. Hace años que nadie limpia allí. Hay gente que vive y que nos trasladan que antiguamente se limpiaba al menos una vez al año o cada dos años, pero ahora ya, nada».

Asimismo, hace unos días, el portavoz del PSOE de Roquetas y candidato a la Alcaldía, Rafael Torres, denunció que los aspirantes en las oposiciones de la Policía Local de la ciudad hayan tenido que marcharse a El Ejido para hacer las pruebas físicas porque no hay pistas de atletismo abiertas en Roquetas. Torres calificó de «bochornoso» lo ocurrido y recordado que lleva dos años y medio denunciando constantemente esta carencia.