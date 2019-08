El PSOE alerta del riesgo de los cauces de las ramblas y pide que sean despejados «urgentemente» Manolo García, en un tramo claramente urbano de una rambla invadida por la vegetación. Para el portavoz socialista, Manolo García, «es una auténtica temeridad confiar en la suerte la seguridad de los vecinos y los agricultores» J. VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Viernes, 23 agosto 2019, 08:35

El Partido Socialista de Roquetas de Mar ha informado de la presentación de una moción en la que vuelve a insistir en la necesidad de despejar el cauce urbano de las ramblas ante el riesgo que supone el estado de suciedad y abandono de muchas de ellas con la cercanía de las lluvias torrenciales del final del verano y el otoño.

El PSOE ha pedido concretamente al Ayuntamiento de Roquetas de Mar que actúe en las ramblas de San Antonio (Aguadulce), Las Hortichuelas (El Parador) y las de El Pastor, Vícar, Vínculo y El Cañuelo (Cortijos de Marín-Roquetas de Mar) ante la «gravedad que supone la falta de limpieza», según ha asegurado su portavoz, Manolo García.

García tiene claro que este asunto es de «máxima prioridad» y denuncia la «absoluta dejadez de un alcalde que dice ser agricultor cuando le interesa, pero que ignora las grandes preocupaciones de los agricultores que tienen invernaderos en torno a las ramblas, que viven en constante riesgo de inundaciones y sufren problemas como la falta de accesos por el estado de suciedad que presentan las ramblas que tienen que atravesar», ha indicado, además de alertar del riesgo que presentan estos taponamientos y obstáculos en los cauces para las zonas habitadas. «Es una auténtica temeridad confiar en la suerte la seguridad de los vecinos y agricultores», aseveró el edil socialista.

Para el portavoz socialista el Consistorio tiene suficientes recursos para proceder a la limpieza de los cauces urbanos, que son de su competencia, ya que los camiones y palas que se usan para la limpieza de playas, se pueden usar también para limpiar los cauces al terminar sus labores en la costa. En este sentido, García ha recordado la celeridad con la que sí se limpió el cauce de la Rambla del Cañuelo en el entorno de la Plaza de Toros para acondicionar aparcamientos de cara a la feria taurina, trabajando incluso de madrugada. «Los agricultores también se merecen esa celeridad del señor Amat –ha indicado Manolo García- máxime cuando el Ayuntamiento tiene personal suficiente, tras contratar más de 300 trabajadores meses antes de las elecciones».

Desde el PSOE se ha recordado que la limpieza de las ramblas han sido objeto de confrontación en los últimos años con la actitud «desleal» del equipo de Gobierno municipal, que ha tratado durante años de «derivar sus responsabilidades y competencias a otras Administraciones, sin importarle realmente el peligro que supone la falta de limpieza y mantenimiento de los cauces».

El Tribunal Supremo ya dejó claro que la responsabilidad de los tramos urbanos es de los municipios, y aclaró que el concepto de 'urbano' no se corresponde únicamente con la calificación de los terrenos, «sino que son espacios materialmente urbanos, esto es, de un pueblo o ciudad y sus aledaños», dijo textualmente el alto tribunal. Sin embargo, esta semana el Ayuntamiento ha vuelto a pedir a la Junta que limpie en las zonas no urbanizables. «Nos parece muy bien que el señor Amat pida a la Junta lo que le parezca y si lo consigue mejor, pero lo que nos parece irresponsable es estar jugando a esquivar responsabilidades en un tema tan serio, cuando luego cuando le interesa presume de asumir las competencias de otros», ha criticado el portavoz socialista. Para Manolo García «la limpieza de los cauces debe ser una absoluta prioridad y no se pueden tener las ramblas como están, que pida a la Junta lo que quiera, que las arregle y luego le pase la factura a la Junta o lo que crea conveniente, pero los cauces deben limpiarse ya, urgentemente, y mantenerse limpios todo el año, ya está bien de hacer de trilero con este asunto tan serio», ha advertido.

Plan de limpieza y mantenimiento

Por ello, el portavoz socialista defiende la necesidad de diseñar un Plan de limpieza y mantenimiento que contemple trabajos para despejar los cauces de las ramblas periódicamente, además de resolver otros problemas que padece el campo roquetero y que el equipo de Gobierno sigue sin resolver adecuadamente, como es el caso del estado de los caminos o la vigilancia para mejorar la seguridad en las zonas rurales.