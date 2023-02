Dos proyectos Erasmus+ del IES Turaniana buscan fomentar hábitos más saludables

El IES Turaniana de Roquetas de Mar, uno de los centros más antiguos del municipio, está participando en dos proyectos europeos Erasmus+, encaminados en ambos casos al fomento de los hábitos de vida saludable entre la población, y particularmente entre su alumnado y el resto de la comunidad educativa del centro.

Para ello, se están realizando numerosas actividades, implicando a los departamentos del instituto, como talleres, además de los habituales intercambios y visitas que caracterizan a estos programas europeos en los que participan varios centros educativos de diferentes países.

El primero de estos proyectos está a punto de finalizar. Se trata de 'Health is your best Wealth' ('Tu salud es tu mejor riqueza'), que comenzó en septiembre de 2021 y finalizará con el cierre de este mes de febrero. Según se destacó a IDEAL desde el centro, el proyecto se ha enfocado principalmente a la promoción de los hábitos de vida saludables, con el objetivo de concienciar sobre los beneficios de estos hábitos en la alimentación, el sueño o la actividad física. El programa también ha servido para potenciar el programa de bilingüismo del propio centro, así como el uso de las nuevas tecnologías y concienciar sobre valores de sostenibilidad en la reducción de la huella ecológica.

El programa se ha abordado desde los diferentes departamentos. Así el de Educación Física implantó una 'milla diaria' durante varios días para correr y trotar durante 15 minutos al día, también se diseñó una gymkana para alumnado de 1º de ESO y del aula TEA. Por su parte, en Inglés se trabajó la puesta en marcha de unos recreos más saludables y sin residuos, con amplios debates y reflexiones con el alumnado, además de elaborarse recetas saludables en inglés. En Geografía e Historia se investigó sobre la basura producida en los hogares, el origen de los plásticos y residuos y sus efectos sobre el medio ambiente y la salud. Por último, en Matemáticas se analizó la alimentación saludable desde diferentes aspectos y actividades.

Este primer programa implicó la realización de varias movilidades a otros centros participantes del programa, en Francia, Italia y Polonia.

El segundo programa, 'Open your mind' ('Abre tu mente') se ha iniciado este curso y continuará hasta junio de 2024, siguiendo la estela del anterior, es decir, continuar con la promoción de los hábitos saludables, poniendo el foco en esta ocasión en la salud mental. Para ello se trabajará el fomento de la ingesta de frutas y verduras, la actividad física y técnicas de 'mindfulness' entre el alumnado, ya que el objetivo es que el IES Turaniana se convierta en un referente en estas cuestiones.

La primera de las movilidades prevista será la que estos días llevan a cabo cinco alumnos y dos profesoras del centro, que viajarán a la localidad italiana de Fossano, para tener su primer contacto e intercambio de experiencias con otro de los centros participantes, el IIS Vallauri. Habrá también otra visita similar a otro centro de Polonia y una visita de observación a otro de Grecia.

Los objetivos marcados con este segundo programa son los de aumentar la atención plena y concentración, ayudar al alumnado a ser capaces de enfrentarse a distintas emociones como la ansiedad o el estrés, potenciar su resiliencia o ser más conscientes de ellos mismos y del planeta.