El proyecto 'Conecta con tu barrio' de Eracis Roquetas, finalista en el concurso 'Estrella de Europa'

El trabajo realizado por la Eracis Roquetas de Mar, financiada por el Fondo Social Europeo, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de ... Mar en su primer Marco Operativo quedó finalista en la última fase del concurso 'Estrella de Europa' de la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía.

El proyecto galardonado que quedó primero en la categoría 'Una Europa más Social' es el de 'Conecta con tu Barrio' que consistía en una iniciativa de desarrollo comunitario en la Zona Desfavorecida de Roquetas de Mar en el que se acerca, facilita y se informa a la población respecto al buen uso y acceso a los recursos y sistemas públicos de manera integral, mejorando notablemente el acceso a la empleabilidad, traducida a varios idiomas.

Esta Dirección General pone en valor el compromiso del Ayuntamiento y de la ERACIS en el impulso de estas iniciativas, que contribuyen a acercar a la ciudadanía el impacto real que los fondos europeos tienen en Andalucía, mejorando la cohesión en los barrios, generando oportunidades y contribuyendo al bienestar de la sociedad Andaluza.

Esta Consejería avala y destaca la participación de Eracis Roquetas de Mar, financiada por la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad y su labor de permitir visibilizar el trabajo realizado y reforzar el conocimiento de la ciudadanía sobre el papel que desempeñan los fondos europeos en la transformación y desarrollo de la comunidad.

Como muestra de agradecimiento por su participación en la efeméride del Día de Europa 2026, les fue entregada una estrella conmemorativa, símbolo de su contribución a esta celebración y del impacto positivo que la Estrategia genera en Andalucía.

El concurso Estrella de Europa pone en valor proyectos cofinanciados con fondos europeos que contribuyen al desarrollo económico, social y territorial de Andalucía mediante una iniciativa en redes sociales destinada a dar visibilidad a doce proyectos seleccionados como proyectos Estrella, distribuidos en las categorías 'Una Europa más competitiva, digital e inteligente', una 'Europa más social' en la que Eracis lideró el ranking y 'Una Europa más verde y sostenible'.