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Uno de los parones que hicieron los trabajadores de la empresa de limpieza en la Plaza de la Constitución. IDEAL

Protestas de trabajadores de Urbaser ante el Ayuntamiento de Roquetas

Esta situación viene precedida a que la empresa se niega a firmar ningún acuerdo con los trabajadores y al adeudo de descansos que se les debe, entre otros motivos

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Miércoles, 22 de abril 2026, 15:06

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«Huelga, huelga, huelga», «Queremos cobrar», fueron algunas de las proclamas que se escucharon en varios puntos de Roquetas de Mar. Trabajadores de la empresa ... de Urbaser Roquetas y miembros del Comité de Empresa Urbaser Roquetas iniciaron sobre las 11.30 horas de la mañana de este miércoles 22 de abril una caminata desde la nave de Urbaser en el municipio, cortando parcialmente la carretera de Alicún con dirección hacia al Ayuntamiento hasta llegar a la Plaza de la Constitución donde se sitúa el Consistorio roquetero.

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