Protestas de trabajadores de Urbaser ante el Ayuntamiento de Roquetas

«Huelga, huelga, huelga», «Queremos cobrar», fueron algunas de las proclamas que se escucharon en varios puntos de Roquetas de Mar. Trabajadores de la empresa ... de Urbaser Roquetas y miembros del Comité de Empresa Urbaser Roquetas iniciaron sobre las 11.30 horas de la mañana de este miércoles 22 de abril una caminata desde la nave de Urbaser en el municipio, cortando parcialmente la carretera de Alicún con dirección hacia al Ayuntamiento hasta llegar a la Plaza de la Constitución donde se sitúa el Consistorio roquetero.

Una vez llegados los trabajadores ante el Ayuntamiento de Roquetas se pudieron escuchar esas mismas proclamas, junto a varios pitidos. Ante la manifestación pacífica, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, habló con los trabajadores y representantes de los mismos, que según fuentes del Comité de Empresa Urbaser comentaron a IDEAL, el regidor municipal les explicó que él apoya «a los trabajadores siempre que lo que reivindiquen sean derechos».

El Comité de Empresa de Urbaser le narró al alcalde que «la empresa se niega a firmar ningún acuerdo con los trabajadores» y que se les debe, entre otras cosas, sus descansos que «ya ni se disfrutan ni se computan ni se abonan».

De hecho, el Comité de Empresa de Urbaser atiende a IDEAL y explica que «nos hemos puesto a negociar con la empresa, les hemos dado respuestas resumidas de cómo queremos que se gestione el convenio, para que incluso no le salga a la empresa tan caro para la próximo licitación que se pueda hacer entre ellos y los trabajadores para poder gestionarlo». Sin embargo, desde la empresa explican que lo que han recibido son «unos recortes (totalmente absurdos) que no vendrían ni a acercarse a los que presentamos».

Según informaba a este medio el comité de Empresa de Urbaser tiene previsto al menos una manifestación/concentración al mes hasta llegar a la fecha estipulada para la huelga de limpieza en Roquetas prevista para el próximo 15 de julio.

Ante, esta situación, el concejal del PSOE de Roquetas de Mar, Rafael Torres, explicó que «aquí estamos una vez más al lado de los trabajadores de Urbaser, que simplemente reclaman sus derechos. Se les debe dinero, se les deben descansos. ¿Y el alcalde qué hace? Nada. El alcalde siempre está al lado de la empresa. Es algo inexplicable. Una empresa, Urbaser, que los técnicos municipales avisan que sistemáticamente incumple el contrato. Contrato que pagamos con nuestros impuestos. ¿Y el alcalde qué hace? Se lo prorroga tres veces y además, con nuestros impuestos, insisto, les sube el contrato».

A su vez, Torres indicó que «se necesita un rediseño de la limpieza en Roquetas de Mar. Se necesita que este servicio sea público o bien que venga una empresa que lo haga de forma decente. No puede seguir así. Roquetas está hecha un asco. Se nos avecina una huelga el próximo mes de julio que van a pagar muy caro el turismo y la hostelería. El alcalde no puede seguir mirando para otro lado».

Contexto

Esta reivindicación surge de las situaciones complicadas que está viviendo la plantilla desde hace un tiempo con problemas en pagos pendientes desde 2024, con descansos sin realizar, que no han recibido la ropa de invierno en pleno mes de abril, ya que no se cubren las bajas, con mala organización o con instalaciones terminadas y sin poder acceder a ellas, entre otras quejas.

A su vez, este jueves 9 de abril, los trabajadores de Urbaser Roquetas tuvieron una reunión con la empresa, en la que contaron con una contraoferta «irrisoria», según el comité, que desgrana parte de esa contraoferta: pérdida de calidad de vida, de ingresos y hacer los cuadrantes como la empresa quiere.

Según el Comité de Empresa Urbaser «después de dos años de idas y venidas negociando, nunca negándonos a sentarnos a negociar. Con una flota obsoleta, mal mantenida, no por mecánicos sino por falta constante de materiales y reposiciones, y personal. Con todos los SERCLAS que hemos tenido, ganados e incumplidos por parte de la empresa. Que las cosas ganadas o aceptadas; hay personas que todavía no han percibido lo que les pertenece, y van un par de veces reclamadas por escrito», la situación está siendo «insostenible».

Y por ello, según pudo saber este medio, ya hay fecha oficial para esta gran convocatoria a la que están llamados los trabajadores de la plantilla de Urbaser Roquetas. Será el próximo miércoles 15 de julio cuando de comienzo, según informaba el Comité de Empresa Urbaser, esta huelga.