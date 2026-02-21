Protección Civil Roquetas supera los 780 servicios realizados en 2025

La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Roquetas de Mar y el personal de la Brigada de Protección Civil finalizó el pasado año ... 2025 con 781 servicios realizados, una cifra sensiblemente superior al año anterior cuando realizaron 724 servicios, según un informe de la propia agrupación.

Unos datos que reflejan la alta cantidad de servicios que realiza este cuerpo de voluntarios para anticiparse a problemas tanto graves como leves y para solucionar, en la medida de lo posible, los que puedan atender en colaboración con los agentes de Policía Local, Policía Nacional Guardia Civil, Bomberos del Poniente y personal sanitario, entre otros profesionales.

Servicios

El informe deja en los tres primeros puestos a servicios de apoyo en la entrada y salida de los colegios con más de 383 servicios, ayudas en las playas de la localidad costera con 137 servicios (con 4047 actuaciones) y con concentraciones populares como Las Moragas, Semana Santa o Fiestas en honor a Santa Ana y la Virgen del Rosario, con 172 servicios.

Sumando entre los tres un total de 88,64% entre todos los servicios. Además, la agrupación de Protección Civil de Roquetas de Mar efectuó otro tipo de servicios como actuaciones en incendios y salvamento (34) acompañamientos a actividades extraescolares (22 servicios), formación interna (6), actuaciones sanitarias (6), retenes preventivos (5) y ayuda a personas (5)

Para completar los 724 intervenciones que realizó la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Roquetas faltaban 3 servicios relativos a «otros».

Además, cabe destacar los servicios de apoyo en la campaña de vigilancia y salvamento en las playas del término municipal en las zonas accesibles durante los 137 días de la campaña, que ascendieron a 4047 intervenciones: zona adaptada de Aguadulce (2331), zona adaptada de la playa de la Bajadilla (1326) y zona adaptada de la playa de la Romanilla (390).

Balance

Antonio Padilla, coordinador de Protección Civil de Roquetas de Mar, comentó a IDEAL que «este importante volumen de actividad ha sido posible gracias a los voluntarios, piedra angular de los servicios de cara al público, y al personal de la Brigada de Protección Civil, con un extraordinario esfuerzo, parejo al crecimiento de la población y actividades del municipio».

Además, Padilla explicó que «el año 2025 supuso una importante mejora de las instalaciones, regresando nuevamente a la ubicación habitual en la avenida de Roquetas 104, con una total renovación de las instalaciones y con un proceso de mejora y modernización del servicio».

«En conjunto, estos 781 servicios reflejan el compromiso constante de Protección Civil con la ciudadanía de Roquetas apostando por más medios, más personal y una mejor preparación para seguir ofreciendo una atención cercana, profesional y eficaz».

Labores

Las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil son organismos locales formados en exclusiva por voluntarios, cuyas funciones son las siguientes: colaborar en los estudios de riesgos de la localidad preferentemente orientados a edificios, locales y establecimientos de pública concurrencia, y colaborar y apoyar en la confección y divulgación de los planes de autoprotección de dichos centros.

Además, las agrupaciones de Protección Civil colaboran en la elaboración y mantenimiento de planes territoriales municipales y planes de actuación municipal frente a riesgos específicos y confeccionar y realizar campañas de información y divulgación a la población afectada por los distintos riesgos, cumpliendo con las directrices dadas por el Ayuntamiento.