Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Roquetas de Mar en un servicio. IDEAL

Protección Civil Roquetas supera los 780 servicios realizados en 2025

La agrupación efectuó actuaciones que fueron desde intervenciones sanitarias, formación escolar hasta incendios

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Sábado, 21 de febrero 2026, 22:59

Comenta

La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Roquetas de Mar y el personal de la Brigada de Protección Civil finalizó el pasado año ... 2025 con 781 servicios realizados, una cifra sensiblemente superior al año anterior cuando realizaron 724 servicios, según un informe de la propia agrupación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro terremotos en 16 minutos sacuden el Cinturón de Granada
  2. 2 Colapso del tráfico en la bajada a las playas de Granada durante la mañana del sábado
  3. 3 La discusión en un bar granadino que acabó con trompos, cambios de marcha y tres atropellos a una familia
  4. 4 Aviso a todos los usuarios de Bizum: estos son los límites nuevos para enviar dinero
  5. 5 Confirman el despido de un trabajador que ganó una carrera de montaña mientras estaba de baja médica
  6. 6 Un accidente entre tres vehículos colapsa la A-92 en Granada
  7. 7 La carta de 17 normas de un bar de tapas de Granada se hace viral gracias a @soycamarero
  8. 8 El pueblo más alto de España se encuentra en Granada y no en Teruel como se creía
  9. 9

    Analizan el examen del supuesto cambiazo en las oposiciones a la Policía Local de Granada
  10. 10 El perfume de Primor que vale 16 euros y huele como uno de 400

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Protección Civil Roquetas supera los 780 servicios realizados en 2025

Protección Civil Roquetas supera los 780 servicios realizados en 2025