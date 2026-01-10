Una propuesta para convertir Roquetas de Mar en un motor de cohesión social

El Grupo Municipal Socialista de Roquetas registró este viernes una moción para su debate en el Pleno de la próxima semana, en la que plantea ... la creación de la Mesa por la Convivencia de Roquetas. Esta iniciativa surge como respuesta a la excepcionalidad demográfica del municipio, cuyo crecimiento en los últimos años lleva aparejada una enorme diversidad social y cultural.

El concejal socialista, Rafael Torres, defendió la necesidad de este nuevo órgano de participación, ya que «Roquetas de Mar es hoy una fuente de riqueza cultural y social gracias a su diversidad, pero esa realidad exige una gobernanza ágil».

Además, explicó que «no podemos gestionar una ciudad del siglo XXI con herramientas del pasado más propias de un pueblo de pequeño tamaño, necesitamos un espacio donde la administración y la sociedad civil trabajen juntas para asegurar la convivencia, resolver conflictos y problemas antes de que se descontrolen y asegurar la igualdad de oportunidades».

Iniciativa

La propuesta socialista define la Mesa por la Convivencia como un espacio estable y formal de comunicación. Según detalla la moción, su función principal será actuar como un «termómetro social», permitiendo al Ayuntamiento anticipar y abordar de manera temprana posibles conflictos vecinales.

«Uno de los grandes desafíos actuales es la propagación de rumores y bulos que socavan la confianza entre vecinos. Esta Mesa debe ser el escudo que proteja la convivencia, fomentando el diálogo directo entre los barrios y las diferentes comunidades, independientemente de su origen o procedencia», explicó Torres.

Para la puesta en marcha de este órgano de participación, el PSOE de Roquetas propone en su moción el desarrollo de tres etapas. Primeramente la identificación de actores como es un mapeo de asociaciones vecinales, colectivos de inmigrantes, entidades educativas, culturales, sociales y sectores productivos.

La segunda etapa es un marco legal y compromiso, la redacción de un reglamento de funcionamiento y la firma de un 'Compromiso por la Convivencia' por parte de sus integrantes. Y como última etapa, un plan Anual de Convivencia, que sería la creación de una programación con objetivos medibles e indicadores, que incluya proyectos como una Semana Intercultural o sistemas de mediación vecinal.

Referente en cohesión social

Asimismo, desde el Grupo Socialista de Roquetas de Mar se subrayó que otros municipios españoles con características similares ya implementaron modelos parecidos con éxito, siendo reconocidos incluso como buenas prácticas por la Unión Europea.

«Roquetas de Mar tiene la oportunidad de dejar de ser solo un ejemplo de salvaje crecimiento urbanístico para pasar a ser un referente nacional en cohesión social. Queremos que cada uno de los más de 110.000 roqueteros y roqueteras se sienta parte esencial de este proyecto de ciudad. La convivencia no se decreta, se construye día a día en mesas de trabajo y diálogo como el que estamos proponiendo a través de esta iniciativa», concluyó Rafael Torres.