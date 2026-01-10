Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El plan busca unir al Consistorio con asociaciones vecinales, colectivos de inmigrantes y sectores productivos. IDEAL

Una propuesta para convertir Roquetas de Mar en un motor de cohesión social

Rafael Torres, concejal del PSOE, explica que el municipio necesita mecanismos modernos de participación para mejorar la integración

J. Cortés

Roquetas de Mar

Sábado, 10 de enero 2026, 01:46

Comenta

El Grupo Municipal Socialista de Roquetas registró este viernes una moción para su debate en el Pleno de la próxima semana, en la que plantea ... la creación de la Mesa por la Convivencia de Roquetas. Esta iniciativa surge como respuesta a la excepcionalidad demográfica del municipio, cuyo crecimiento en los últimos años lleva aparejada una enorme diversidad social y cultural.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

