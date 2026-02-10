Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La propuesta incluye una remodelación integral y un reglamento transparente para que las asociaciones locales puedan disponer de sedes fijas y espacios de reunión. IDEAL

Proponen convertir la Cámara Agraria en un gran Centro Cívico para dinamizar el tejido asociativo de Roquetas

El concejal socialista Rafael Torres lamenta el «déficit de instalaciones municipales» y apuesta por rehabilitar este edificio histórico

J. Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 10 de febrero 2026, 18:55

Comenta

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha presentado una moción para transformar el antiguo edificio de la Cámara Agraria en ... un nuevo Centro Cívico Municipal. Esta iniciativa busca rescatar una infraestructura de los años 70 que, a pesar de su ubicación privilegiada en la Plaza del Doctor Marín, se encuentra actualmente «muy deteriorada» y con apenas uso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet avisa de una nueva borrasca llamada Nils «con gran impacto» que pasará por Granada
  2. 2 Alertan del incremento notable del caudal del Genil durante la tarde del martes
  3. 3 Sqrups, el outlet de los supermercados, llega a Granada con una tienda en Camino de Ronda
  4. 4 Una piscifactoría de Quéntar abocada a la quiebra y un millón de truchas muertas por el temporal
  5. 5 La subida de la cota de nieve a 3.000 metros este martes hace prever un fuerte deshielo en Sierra Nevada
  6. 6 ¿Por qué el 2 de marzo los escolares granadinos no tienen clase?
  7. 7 Fallece José Bisbal, boxeador y padre orgulloso del artista almeriense más internacional
  8. 8 Un coche se empotra contra la terraza de una churrería en el paseo de Velilla
  9. 9 Andalucía registra un total de 456 terremotos en la última semana
  10. 10

    Los próximos pasos del metro en Granada a un mes de que acabe parte de la obra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Proponen convertir la Cámara Agraria en un gran Centro Cívico para dinamizar el tejido asociativo de Roquetas

Proponen convertir la Cámara Agraria en un gran Centro Cívico para dinamizar el tejido asociativo de Roquetas