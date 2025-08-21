Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los establecimientos en la localidad roquetera. IDEAL

El programa de 'The Burger Cup' seguirá hasta el 24 de agosto en Roquetas

La programación incluye conciertos, DJ sets y showcooking infantil

J. C.

Roquetas de Mar

Jueves, 21 de agosto 2025, 14:48

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, acompañado por la concejal de Turismo y Playas, Amalia López, visitó este fin de semana The Burger Cup, que se celebra en Playa Serena hasta el próximo domingo 24 de agosto. Durante estos días, vecinos y visitantes pueden degustar las propuestas de diez hamburgueserías de prestigio nacional en un espacio al aire libre que combina gastronomía, ocio y música en directo en un entorno privilegiado junto al mar.

El alcalde destacó que «estas iniciativas animan a vecinos y visitantes a disfrutar de Roquetas este verano, y fortalecen nuestro municipio como destino gastronómico y turístico, coincidiendo con nuestra denominación como Ciudad Gastronómica 2025».

La programación incluye conciertos, DJ sets y showcooking infantil, entre ellos el concierto de Kiko Romero «El Grillo» (16 de agosto), el grupo Contrapunto (22 de agosto), DJ Alex Sánchez (23 de agosto) y la entrega de premios el 24 de agosto, jornada de clausura. Con esta cita, Roquetas de Mar, Ciudad Gastronómica 2025, refuerza su papel como referente turístico y gastronómico.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Boyé se despide para ir al Alavés y los rojiblancos podrán inscribir
  2. 2 Investigan si una negligencia estuvo en el origen del fuego de Benamaurel
  3. 3

    El futuro parque de las Familias empieza a cobrar forma
  4. 4

    Granaita estrena nuevas tiendas y se modernizará con una plaza central
  5. 5 El restaurante que ofrece «un jardín oculto para desconectar» a un paso de Granada
  6. 6 El pueblo de Granada famoso por sus higos y brevas tempranas desde la época romana
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8 AEMET señala las ciudades de Andalucía con tormentas este jueves
  9. 9 Las zonas de Andalucía donde puede llover para jueves, viernes y sábado
  10. 10

    «En dos minutos, el fuego me había rodeado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El programa de 'The Burger Cup' seguirá hasta el 24 de agosto en Roquetas

El programa de &#039;The Burger Cup&#039; seguirá hasta el 24 de agosto en Roquetas