El programa de 'The Burger Cup' seguirá hasta el 24 de agosto en Roquetas La programación incluye conciertos, DJ sets y showcooking infantil

J. C. Roquetas de Mar Jueves, 21 de agosto 2025, 14:48 Comenta Compartir

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, acompañado por la concejal de Turismo y Playas, Amalia López, visitó este fin de semana The Burger Cup, que se celebra en Playa Serena hasta el próximo domingo 24 de agosto. Durante estos días, vecinos y visitantes pueden degustar las propuestas de diez hamburgueserías de prestigio nacional en un espacio al aire libre que combina gastronomía, ocio y música en directo en un entorno privilegiado junto al mar.

El alcalde destacó que «estas iniciativas animan a vecinos y visitantes a disfrutar de Roquetas este verano, y fortalecen nuestro municipio como destino gastronómico y turístico, coincidiendo con nuestra denominación como Ciudad Gastronómica 2025».

La programación incluye conciertos, DJ sets y showcooking infantil, entre ellos el concierto de Kiko Romero «El Grillo» (16 de agosto), el grupo Contrapunto (22 de agosto), DJ Alex Sánchez (23 de agosto) y la entrega de premios el 24 de agosto, jornada de clausura. Con esta cita, Roquetas de Mar, Ciudad Gastronómica 2025, refuerza su papel como referente turístico y gastronómico.