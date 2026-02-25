La procesión de las Angustias de este año en el aire por decisión del Obispado de Almería

La tarde de ayer, la Hermandad del Santísimo Cristo del Mar y María Santísima de las Angustias anunciaba en sus redes sociales que quedaba suspendida ... la estación de penitencia de María Santísima de las Angustias prevista para el próximo sábado 28 de marzo tras recibir un comunicado del Obispado de Almería.

Asimismo, la Hermandad agradeció el esfuerzo de todas las personas y corporaciones que habían estado colaborando para este proyecto. Una situación que ha sido complicada para la Hermandad, puesto que tras muchos años de trabajo y sacrificio, y habiendo comenzado los ensayos con los portadores de la Virgen María Santísima de las Angustias recibieron esta noticia con mucha tristeza

Una situación que desató las quejas en su muro de Facebook y generó malestar. «No me parece justo lo que han hecho, esto es jugar con los sentimientos de las personas», comentaba Juanita Martínez Martínez. «¿En serio? De verdad, que no entiendo nada, algo extraordinario para la Hermandad y para Roquetas. ¡Con la Iglesia hemos topado, que fuerte!», comentaba Ana Berlanga Garzón.

Por su parte, IDEAL se puso en contacto con José Gutiérrez, Hermano Mayor de la Hermandad, que no quiso hacer ninguna declaración al respecto hasta que no se reúna con el delegado de Cofradías y Hermandades e intente solucionar este asunto.