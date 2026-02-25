Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de la estación de penitencia. IDEAL

La procesión de las Angustias de este año en el aire por decisión del Obispado de Almería

Roquetas de Mar ·

La imagen perteneciente a la Hermandad del Santísimo Cristo del Mar y María Santísima de las Angustias estaba prevista que saliese el 28 de marzo

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Miércoles, 25 de febrero 2026, 12:23

La tarde de ayer, la Hermandad del Santísimo Cristo del Mar y María Santísima de las Angustias anunciaba en sus redes sociales que quedaba suspendida ... la estación de penitencia de María Santísima de las Angustias prevista para el próximo sábado 28 de marzo tras recibir un comunicado del Obispado de Almería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

